  
Само 72 часа без смартфон променят мозъчната активност: Изследване

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18.07.2026 08:00

Само 72 часа без смартфон променят мозъчната активност: Изследване

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Ново изследване в областта на невронауката показва, че само 72 часа без смартфон водят до измерими промени в активността на допамина и серотонина в мозъчните пътища, свързани с усещането за награда и мотивацията.


Мозъчни сканирания разкриват повишена активност в париеталната кора, като тя е пряко свързана с интензивността на желанието за използване на телефона по време на т.нар. дигитален детокс.


Според учените тези измерими неврохимични промени показват колко дълбоко зависимостта от мобилните устройства може да пренастрои мозъчните механизми, които управляват мотивацията. Ефектите от въздържанието от смартфон наподобяват моделите на абстиненция, наблюдавани при зависимост към различни психоактивни вещества, поне на неврологично ниво.


Кирил Пламенов


 



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