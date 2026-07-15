Потребителските цени са намалели с 0.9% през юни, но годишната инфлация остава над 5%: НСИ

Потребителските цени в България са намалели с 0.9% през юни 2026 г. спрямо предходния месец, показват данните на Националния статистически институт. На годишна база обаче инфлацията, измерена чрез индекса на потребителските цени (ИПЦ), остава висока – 5.4% спрямо юни 2025 г. От началото на годината цените са се повишили с 2.9%.

Хармонизираният индекс (ХИПЦ), който служи като критерий за ценова стабилност в еврозоната, отчита сходна картина – месечно понижение от 0.5% и годишна инфлация от 5.2%.

Какво поевтиня

Най-осезаемо през юни намаляха цените в групата „Транспорт" – с 3.3% за месец. Основната причина е поевтиняването на горивата: газ пропан-бутан за автомобили се понижи с 14.1%, дизеловото гориво – с 9.4%, а бензинът А95Н – с 0.4%. С близо 9.5% паднаха и цените на международните полети.

Втора по големина е групата на хранителните продукти и безалкохолните напитки с намаление от 1.9%. Сезонът срина цените на зеленчуците: краставиците поевтиняха с 25.8%, тиквичките и патладжаните – с 25.7%, пиперът – с 20.9%, доматите – с 20.2%, а зелето – с 15%. По-евтини станаха и картофите (-10.5%), бирата (-5.5%) и прясната риба (-2.7%).

Намаление отчетоха и цените на облеклото и обувките (-1.1%), както и на редица електроуреди – съдомиялни, перални, телевизори и хладилници.

Какво поскъпна

На обратния полюс са услугите на ресторантите и хотелите, които поскъпнаха с 1.5% за месец – най-голямото увеличение сред всички групи. Услугите по настаняване се повишиха с 6.3%.

Нагоре тръгнаха и някои храни: морковите и цвеклото поскъпнаха със 7.4%, цитрусовите плодове – с 5.5%, маргаринът – с 2.8%, а шоколадът – с 1.8%. Поскъпнаха още образователните услуги (0.5%) и здравеопазването (0.2%), като лекарските услуги се вдигнаха с 1.2%.

Тежестта се натрупва

Макар месечната картина да носи известно облекчение, дългосрочната тенденция остава притеснителна. Натрупаната инфлация за последните три години (юни 2026 г. спрямо юни 2023 г.) достига 12.8%, а за последните пет години – цели 43.3%.

По-леко за най-бедните

Индексът на цените на малката кошница, който следи 100 жизненонеобходими стоки и услуги за най-нискодоходните 20% от домакинствата, отчете месечно понижение от 1.0%. На годишна база обаче и тук цените са с 2.7% по-високи, като храните за тази група поскъпват с 2.4% за година.

Данните са първите, изчислени по нова базисна година (2025 г.) и по обновената европейска класификация на потреблението, която НСИ прилага от началото на 2026 г. във връзка с членството на България в еврозоната.

Кирил Пламенов