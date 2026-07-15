СГС остави в ареста един от обвиняемите за катастрофата на Челопешко шосе

Софийският градски съд остави в ареста Траян Филипов, един от обвиняемите за катастрофата на ул. „Челопешко шосе“. По-рано той поиска от съда по-лека мярка, съобщава БНТ.

Филипов е роден през 1993 г., но пред съда обърка датата си на раждане.

На днешното заседание стана ясно, че Траян Филипов е шофирал автомобила, който се удари в спирка на градския транспорт.

Управлявал е със 148 км/ч, а преди катастрофата с автобуса не е установено да е имало сблъсък между двата автомобила.

Траян Филипов: "Искам домашен арест."

Първото решение на магистратите преди месец Филипов изслуша в болница „Пирогов“, тъй като здравословното му състояние не позволяваше да се яви в съдебната зала.

Тогава съдът не намери достатъчно данни за гонка между автомобилите, която да е довела до катастрофата с четири жертви и петима ранени. Днес тези твърдения също не бяха потвърдени.

Източник: БНТ