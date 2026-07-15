  
Кабинетът Радев върна Асен Тутеков като зам.-председател на ДАР

Свързани новини

15.07.2026 16:45

Кабинетът Радев върна Асен Тутеков като зам.-председател на ДАР

Видян 329 пъти | Коментари 0
Гласували 0 рейтинг: 0.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Правителството прие Решение за назначаване на заместник-председател на Държавна агенция „Разузнаване“. На длъжността е назначен Асен Михайлов Тутеков.


На 8 юли парламентът избра Антоан Гечев като председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат, считано от 17 юни 2026 г. Той бе предложен от Министерския съвет с мандат от пет години.


Преди избора на Гечев Тутеков изпълняваше функциите на председател на Агенцията. През март 2020 г. Тутеков сам поиска да бъде освободен от длъжността заместник-председател на ДАР. 


Асен Тутеков е дългогодишен служител в българските разузнавателни служби с над три десетилетия професионален опит в сферата на националната сигурност и разузнаването, гласи биографията му, публикувана в сайта на ДАР. 


Роден е на 16 май 1968 г. в София. Завършва философия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен.


Професионалната му кариера започва в частния сектор, където между 1992 и 1996 г. е управител, собственик и съдружник в частни компании. През 1996 г. постъпва в тогавашната Национална разузнавателна служба. Започва като оперативен служител, а впоследствие последователно заема различни ръководни длъжности, включително заместник-началник и началник на отдел.


След създаването на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) през 2015 г. е назначен за директор на дирекция „Информация и анализ“. В периода 2016–2018 г. е офицер за връзка на ДАР, като общият му задграничен професионален опит възлиза на 11 години.


През май 2018 г. с решение на Министерския съвет е назначен за заместник-председател на ДАР. На 1 март 2020 г. се оттегля от поста и напуска агенцията, но през юли 2021 г. отново е назначен за заместник-председател на ДАР.


През юни 2026 г. с решение на Министерския съвет е определен за изпълняващ функциите председател на Държавна агенция „Разузнаване“. През юли 2026 г. заема длъжността заместник-председател на агенцията.


Асен Тутеков владее английски, румънски и руски език. Носител е на орден „За гражданска доблест и заслуга“ II степен.


Женен е и има едно дете. 


Кирил Пламенов


 



Етикети
, ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 19 юли 21:00ч.

В страната на светците и грешниците (2023)

Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън

виц на деня

Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:

- Какво значи това?

Той:

- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.

Тя:

- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!

 

към хороскоп хороскоп

близнаци

Любопитството Ви ще отвори врати към нови знания и интересни срещи

Любопитството Ви ще отвори врати към нови знания и

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки