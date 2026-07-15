Температури от 50°C са „напълно възможни“ това лято

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Ако планирате почивка в Средиземноморието това лято, може би е добре да преосмислите дестинацията си.

Експерти предупреждават, че температури от 50°C са „напълно възможни“ в Южна Европа през следващите седмици.

Европа вече е обхваната от тежка гореща вълна, като през последната седмица големи части от Испания достигнаха 44°C.

Изключителните горещини предизвикаха мащабни пожари във Франция и Испания, като хиляди хора бяха принудени да напуснат домовете си.

Сега професор Бил Макгуайър, почетен професор по геофизични и климатични опасности в Университетския колеж Лондон (UCL) и автор на книгата „Съдбата на света: история и бъдеще на климатичната криза“, предупреждава, че най-тежкото може би тепърва предстои.

Пред Daily Mail той заяви:

„Няма да бъде изненада, ако границата от 50°C бъде надхвърлена – или по-късно това лято, или през следващата година, когато затоплящият ефект на безпрецедентното явление Ел Ниньо, което се развива в Тихия океан, ще бъде най-силен.“

Ако сте планирали почивка в Средиземноморието, професор Макгуайър смята, че ще трябва да прекарвате „много време“ на закрито.

„Не бих казал, че почивките ще бъдат напълно провалени, но туристите трябва да са готови да прекарват много време в климатизирани хотелски стаи, защото навън просто ще бъде прекалено горещо, за да се прави каквото и да било“, добави той.

В момента най-високата официално измерена температура в Европа е 48,8°C, отчетена във Флоридия, Сицилия, на 11 август 2021 г.

Предишният рекорд е бил 48°C, измерени в Елефсина и Атина, Гърция, през 1977 г.

Професор Хана Клоук, кралски професор по метеорология и климатични науки в Университета на Рединг, заяви:

„Температури във високите 40 градуса са възможни в най-горещите части на Испания и Португалия. А когато влажността е висока, усещането може да бъде дори по-горещо от показанията на термометъра. Това е вид горещина, която убива.“

Експертите съветват туристите да бъдат особено внимателни това лято, тъй като подобни температури постепенно се превръщат в обичайно явление.

„Възрастните хора и уязвимите групи трябва да бъдат много внимателни – да избягват слънцето и да пият достатъчно вода, защото при температури над 40°C лесно могат да се разболеят“, предупреди Макгуайър.

„Освен това е добре да се следят местните новини за пожари, които вече са широко разпространени в части от Франция, Испания и други райони на Средиземноморието.“

Какво стои зад рекордните горещини?

Според професор Макгуайър „няма никакво съмнение“, че основната причина е изменението на климата.

„Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент, докато продължаваме да добавяме повече от 40 милиарда тона CO₂ в атмосферата всяка година – количество, равностойно на теглото на 800 000 кораба „Титаник“, каза той.

„Средната температура в Европа вече е с над 2°C по-висока, отколкото преди 100 години, а екстремните горещини се увеличават още по-бързо.“

„Горещите вълни стават по-интензивни и по-дълги и отнемат живота на хиляди хора всяка година.“

„Но това не е новото нормално – това е само началото.“

„Лятото в Средиземноморския регион ще продължава да става все по-горещо, докато почти не правим нищо за ограничаване на въглеродните емисии.“

Най-високите температури, измерени в Европа:

Флоридия, Италия – 48,8°C (11 август 2021 г.)

– 48,8°C (11 август 2021 г.) Елефсина и Атина, Гърция – 48°C (10 юли 1977 г.)

– 48°C (10 юли 1977 г.) Ла Рамбла, Испания – 47,6°C (14 август 2021 г.)

– 47,6°C (14 август 2021 г.) Амаралежа, Португалия – 47,4°C (1 август 2003 г.)

– 47,4°C (1 август 2003 г.) Мостар, Босна и Херцеговина – 46,2°C (31 юли 1901 г.)

– 46,2°C (31 юли 1901 г.) Верарг, Франция – 46°C (28 юни 2019 г.)

– 46°C (28 юни 2019 г.) Йевлах, Азербайджан – 46°C (31 юли 2018 г.)

– 46°C (31 юли 2018 г.) Демир Капия, Северна Македония – 45,7°C (24 юли 2007 г.)

– 45,7°C (24 юли 2007 г.) Ута, Русия – 45,4°C (12 юли 2010 г.)

Последната тежка гореща вълна идва на фона на едни от най-смъртоносните пожари в Испания през последните години.

През юни Испания отчете няколко дни с екстремни температури, като според данни над 1000 души са починали заради жегите.

Във Франция смъртните случаи са се увеличили с близо една трета през най-горещата седмица на най-топлия юни в историята на страната.

По официални данни по време на горещата вълна през юни са отчетени над 2000 допълнителни смъртни случая, а през май – още около 300.

Температурите достигнаха 40°C в западните и централните части на Франция, като в Париж бяха измерени до 37°C.

В отговор на екстремните горещини френското правителство обяви създаването на „охладителни центрове“ за уязвими граждани, включително възрастни хора и бездомни.

Експерти от Службата за изменение на климата „Коперник“ (C3S) потвърдиха, че миналият месец е бил най-горещият юни, регистриран някога в Западна Европа.

Саманта Бърджис, стратегически ръководител по климата в Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF), заяви:

„Юни 2026 г. показа колко дълбоко се променя климатът.“

„Западна Европа отчете най-топлия юни в историята си, а световният океан продължи да поставя температурни рекорди.“

„Тези рекорди показват климатична система, която продължава да натрупва топлина. Резултатът са все по-интензивни горещи вълни, необичайно топъл океан и нарастващи рискове за хората, екосистемите и инфраструктурата в Европа и по света.“

Наталия Каменова