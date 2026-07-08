  
Vacheron Constantin представи два нови часовника Overseas с 34,5 мм корпус в розово злато и стомана

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08.07.2026 13:57

Vacheron Constantin представи два нови часовника Overseas с 34,5 мм корпус в розово злато и стомана

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Vacheron Constantin представи два нови модела от колекцията Vacheron Constantin Overseas Self-Winding с диаметър на корпуса от 34,5 мм, следвайки тенденцията в луксозната часовникарска индустрия към по-компактни размери.


Новите часовници се предлагат във варианти от 18-каратово розово злато и неръждаема стомана, като съчетават по-малки пропорции с характерния дизайн на линията Overseas, автоматичен механизъм, разработен от марката, и система за лесна смяна на каишките.


Наталия Каменова


 



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