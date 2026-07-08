Vacheron Constantin представи два нови часовника Overseas с 34,5 мм корпус в розово злато и стомана

Vacheron Constantin представи два нови модела от колекцията Vacheron Constantin Overseas Self-Winding с диаметър на корпуса от 34,5 мм, следвайки тенденцията в луксозната часовникарска индустрия към по-компактни размери.
Новите часовници се предлагат във варианти от 18-каратово розово злато и неръждаема стомана, като съчетават по-малки пропорции с характерния дизайн на линията Overseas, автоматичен механизъм, разработен от марката, и система за лесна смяна на каишките.
Наталия Каменова
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Vacheron Constantin представи два нови модела ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Любознателната Ви природа ще Ви насочи към интересни