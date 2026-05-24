Велико Търново призова за доброволци за справяне с бедствието

Закметът на Велико Търново Георги Недев призова за набиране на доброволци утре и вдругиден за овладяване на последиците от наводнението.

След интензивните валежи на територията на община Велико Търново - основно в областния град и съседния Дебелец, както и в селата Церова кория, Присово и Пчелище, са нанесени значителни щети по инфраструктурата, жилищни сгради и домове на граждани. Най-пострадали са кварталите в старата столица, прилежащи на река Янтра - "Света гора" и "Асенов", както и улиците "Григорий Цамблак" и "Крайбрежна", написа той в официалния си профил във Фейсбук.

Заради усложнената обстановка след валежите общината в Горна Оряховица отмени празничното шествие по повод 24 май.

