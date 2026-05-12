Виж най-скъпата къща в света

Луксозният квартал Бел Еър в Лос Анджелис вече е дом на най-скъпото жилище, пускано някога публично на пазара в САЩ. С внушителна цена от 400 милиона долара, имотът, известен като „Коронното бижу на Лос Анджелис“, е доказателство, че глобалният пазар на свръхлуксозни недвижими имоти продължава да върви нагоре. Ако бъде продаден на обявената цена, той ще счупи националния рекорд.

Парцелът от осем акра е разположен на възвишение с панорамна 360-градусова гледка към престижния Bel-Air Country Club, центъра на Лос Анджелис, Тихия океан и околните каньони. Освен това имотът се намира върху необичайно равен терен — рядкост за района. Според The Wall Street Journal имението има връзки с кралската фамилия Ал Тани от Катар. Брокерът Джак Харис от Beverly Hills Estates, който предлага имота заедно с Майкъл Фахимиан, казва пред Forbes, че настоящите собственици са инвестирали над 350 милиона долара в продължение на десет години и са живели там осем години след завършването му през 2018 г. По думите му, основният парцел е бил купен през 2010 г. за 35 милиона долара, а впоследствие са придобивани и съседни терени, за да се оформи един от най-впечатляващите трофейни имоти в страната.

За проектирането на мащабния комплекс е нает прочутият архитект Питър Марино, а строителството е ръководено от Питър Маккой. Имотът разполага с 70 000 квадратни фута жилищна площ, разпределени между основната резиденция и къщата за гости, с общо 39 спални, 59 бани, три басейна и удобства, с които дори петзвездните хотели трудно биха се сравнили. Според Фахимиан рекордният имот на Chalon Road не е бил създаден с намерение за препродажба, а като дом, предназначен за дългосрочен и премерен начин на живот.

„Само за земята собственикът е похарчил над 70 милиона долара“, казва той. „След това решава да изгради фамилно имение за поколения напред — без фиксиран бюджет и без краен срок. На практика е дал пълна свобода на архитекта, дизайнера и строителя.“

Основната резиденция е с площ около 50 000 квадратни фута и включва 10 спални плюс 13 стаи за персонал. Къщата за гости е 30 000 квадратни фута, с шест спални и още 10 стаи за персонал, както и собствен фитнес и басейн. Из пищния озеленен терен са разположени външен павилион за хранене, кабани край басейните и отделни постройки за охрана. Докато на американския пазар на свръхлуксозни имоти често се гони ефектът на „най-голямото“ и „най-впечатляващото“, тук акцентът е поставен върху детайла и внимателно подбраните материали — ръчно изработени плочки, кожени панели с фина щампа по стените на фитнеса и тоалетни, облицовани с европейски камък, който обикновено се използва само в основни бани. В Лос Анджелис има едни от най-престижните адреси и архитектурни шедьоври в света, но това имение за 400 милиона долара се отличава както с мащаба си, така и с вниманието към всеки детайл. Дори входът внушава царственост — алея с дължина близо 450 метра, оградена от прецизно оформени живи плетове и внесени декоративни растения, които изолират имота от външния свят.

Подобно на петзвезден курорт, комплексът предлага пълен спа център, топли и студени басейни за потапяне, сауна, масажни помещения, салон за красота, луксозен фитнес и студио за пилатес, помещение за съхранение на произведения на изкуството, защитени стаи и дори рентгенов апарат за лични медицински прегледи. На открито има къща към басейна, тенис корт и специален павилион за тенис.

Макар това да е най-скъпият публично обявен имот в САЩ, все още не е ясно дали ще бъде продаден на исканата цена. Въпреки това имението в Бел Еър значително надминава други рекордни оферти в страната, включително имот за 300 милиона долара в Аспен и имение за 237 милиона долара в Кий Бискейн, познато от филма Scarface. Това не е първият имот с амбициозна цена. „The One“ — мащабен проект на предприемача Найл Ниами — първоначално беше обявен за 500 милиона долара, но впоследствие цената падна до 295 милиона, а през 2022 г. имотът бе продаден на търг за 141 милиона долара на Ричард Сагиан, главен изпълнителен директор на Fashion Nova.

Според доклада The Wealth Report 2026 на Knight Frank пазарът на свръхбогати купувачи в САЩ продължава да расте, като през последните пет години страната е създала 41% от всички нови свръхбогати хора в света. Въпреки данъка ULA в Лос Анджелис и т.нар. „данък за милиардери“, Ник Сегал от Carolwood Estates в Бевърли Хилс посочва в доклада, че макар търсенето временно да се е охладило, Лос Анджелис ще остане един от най-важните пазари за суперлуксозни имоти.

Наталия Каменова