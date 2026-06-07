Властите в Дупница и Бобов дол искат открит разговор за бъдещето на региона и енергийния преход

Кметове, общински съветници и представители на местната власт от общините Дупница и Бобов дол инициират работна среща, посветена на бъдещето на региона, изпълнението на Териториалния план за справедлив преход и последиците за заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Според представителите на местната власт, повече от три години след приемането на Териториалния план за справедлив преход очакваните резултати за региона все още не са налице. Не се наблюдава реално привличане на нови инвеститори, не се разкриват достатъчно нови работни места, а местният бизнес не получава необходимата подкрепа за развитие и адаптация към променящата се икономическа среда.

„Хората в региона очакват реални решения и конкретни резултати. Въпросът за енергийния преход не може да бъде разглеждан единствено през призмата на екологичните цели. Той има и силно социално измерение, което засяга хиляди семейства в нашите общини“, посочват инициаторите на срещата.

Особена тревога предизвиква бъдещето на ТЕЦ „Бобов дол“ – предприятие с ключово значение за местната икономика. По данни на местната власт пряко в дружеството работят около 1200 души, а още толкова са заети в съпътстващи дейности, обслужващи компании и доставчици. Според предварителните оценки евентуално прекратяване на дейността на централата би имало сериозни икономически и социални последици за региона, включително загуба на доходи, намаляване на икономическата активност и допълнително ускоряване на негативните демографски процеси.

Местната власт обръща внимание и на факта, че Кюстендилска област продължава да бъде сред регионите с най-ниски доходи в страната, като обезлюдяването остава едно от най-сериозните предизвикателства пред развитието на областта.

В тази връзка кметове, общински съветници, народни представители, представители на бизнеса, синдикатите, граждански организации и заинтересовани граждани са поканени на работна среща, на която да бъдат обсъдени възможностите за икономическо развитие, нови инвестиции, заетост и бъдещето на енергийния сектор в региона.

Срещата ще се проведе на 15 юни 2026 г. (понеделник) от 11 часа в сградата на Община Дупница

Организаторите подчертават, че целта е да бъде проведен открит и конструктивен диалог между всички заинтересовани страни в търсене на решения, които да гарантират както икономическата устойчивост на региона, така и успешния преход към новите европейски политики за развитие.