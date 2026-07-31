  
Почина легендата Франко Барези

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31.07.2026 09:47

Почина легендата Франко Барези

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Легендарният защитник на „Милан“ и националния отбор на Италия Франко Барези почина на 66-годишна възраст.


Един от най-великите бранители в историята на футбола оставя след себе си впечатляваща кариера, в която спечели световната титла с Италия, шест шампионски титли в Серия А и три трофея от Шампионската лига с „Милан“.


Барези претърпя операция на белия дроб през миналата година, след като лекарите откриха белодробно образувание.


Тъжната новина беше официално потвърдена от клуба на сърцето му – „Милан“, който публикува емоционално послание.


„Да съобщим за загубата на човек, който въплъщаваше сърцето и душата на „Милан“, е изключително трудно.


Но всички в клуба и всички миланисти трябва да бъдат достойни за паметта на Франко Барези.


Трябва да бъдем силни и да съберем сили дори в този най-тъжен момент.


Загубихме Франко само няколко месеца след последната му публична поява на препълнения „Сан Сиро“ по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано – събитие от световен мащаб, което той помогна да стане незабравимо.


В памет на Франко сме единни и знаем, че той ще продължи да ни води и вдъхновява по пътя на „росонерите“. Завинаги. Защото Барези е вечен“, написаха от „Милан“.


Само два дни преди официалното съобщение за смъртта му клубът беше принуден да опровергава слухове в социалните мрежи, че легендата вече е починала.


Кирил Пламенов


 



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