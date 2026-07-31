Почина легендата Франко Барези

Легендарният защитник на „Милан“ и националния отбор на Италия Франко Барези почина на 66-годишна възраст.

Един от най-великите бранители в историята на футбола оставя след себе си впечатляваща кариера, в която спечели световната титла с Италия, шест шампионски титли в Серия А и три трофея от Шампионската лига с „Милан“.

Барези претърпя операция на белия дроб през миналата година, след като лекарите откриха белодробно образувание.

Тъжната новина беше официално потвърдена от клуба на сърцето му – „Милан“, който публикува емоционално послание.

„Да съобщим за загубата на човек, който въплъщаваше сърцето и душата на „Милан“, е изключително трудно.

Но всички в клуба и всички миланисти трябва да бъдат достойни за паметта на Франко Барези.

Трябва да бъдем силни и да съберем сили дори в този най-тъжен момент.

Загубихме Франко само няколко месеца след последната му публична поява на препълнения „Сан Сиро“ по време на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано – събитие от световен мащаб, което той помогна да стане незабравимо.

В памет на Франко сме единни и знаем, че той ще продължи да ни води и вдъхновява по пътя на „росонерите“. Завинаги. Защото Барези е вечен“, написаха от „Милан“.

Само два дни преди официалното съобщение за смъртта му клубът беше принуден да опровергава слухове в социалните мрежи, че легендата вече е починала.

Кирил Пламенов