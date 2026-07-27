  
Животът в розово за топнатите в бургаските солници: ФОТО НА ДЕНЯ

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31.07.2026 09:19

Животът в розово за топнатите в бургаските солници: ФОТО НА ДЕНЯ

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Животът в розово за топнатите в бургаските солници: ФОТО НА ДЕНЯ         


   сн. Todor Raveo Stoyanov 



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Петият елемент 1997 г. ‧ Екшън/Сай-фай ‧ 2 ч 6 мин

Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg

виц на деня

Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.

- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…

- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки