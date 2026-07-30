Берое праща вратар в Азербайджан

Футболният Берое удължи договорът на своя вратар Артур Мота и ще го отдаде под наем. Това съобщиха старозагорци на своята официална страница без да уточняват в кой отбор ще продължи кариерата на стража. Според информация на "Хоризонт" Артур Мота ще продължи кариерата си в клуб от Азербайджан.
"Пожелаваме ти много успехи в това ново предизвикателство, Артур. Берое винаги ще бъде твоят дом!", написаха от клуба.
Артур Мота бе привлечен през януари 2024 година и за този период записа 94 мача под рамките на вратата.
Вратарят бе титуляр за старозагорци при победата над Хебър в първия кръг на Втора лига. Преди дни Берое си върна юношата Иван Гошев.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 02 август 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.