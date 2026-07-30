Берое праща вратар в Азербайджан

Футболният Берое удължи договорът на своя вратар Артур Мота и ще го отдаде под наем. Това съобщиха старозагорци на своята официална страница без да уточняват в кой отбор ще продължи кариерата на стража. Според информация на "Хоризонт" Артур Мота ще продължи кариерата си в клуб от Азербайджан.

"Пожелаваме ти много успехи в това ново предизвикателство, Артур. Берое винаги ще бъде твоят дом!", написаха от клуба.

Артур Мота бе привлечен през януари 2024 година и за този период записа 94 мача под рамките на вратата.

Вратарят бе титуляр за старозагорци при победата над Хебър в първия кръг на Втора лига. Преди дни Берое си върна юношата Иван Гошев.

Кирил Пламенов