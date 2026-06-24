Гей съм: БГ гимнастик №1

Един от най-добрите ни състезатели по спортна гимнастика Еди Пенев обяви публично, че е гей. 35-годишният българин сложи край на кариерата си през януари 2026 г. Тогава, живеещият в САЩ национал съобщи новината в профила си в "Инстаграм".
В интервю за outsports.com зад Океана Еди Пенев обяснява, че дълго време е поставял спорта над личната си идентичност. В среда, където традиционно има по-малко откритост, той избира фокуса върху резултатите. С времето обаче отношението към ЛГБТ спортистите се променя, а това му дава увереност да говори по-открито, пише aмериканското издание в обширната статия за бившия гимнастик.
„Отне ми няколко години, за да се отворя към хората. Това просто никога не е било отразявано в медиите. През последните няколко години, в които представях България, сигурен съм, че всички знаеха, но никой не ме попита... Ако ме бяха попитали лично, щях да им кажа. Ако мога да вдъхновя хората, да им покажа, че могат просто да бъдат себе си и да успяват на най-високите нива в спорта, ще бъда щастлив", коментира Пенев, който след края на състезателната си кариера остава в спорта като треньор. Еди работи в семейния клуб в северната част на щата Ню Йорк.
Той реши да спре на 35 години, с 3 златни медала на земя от Чалъндж купи и с няколко участия във финалите на европейски първенства.
Еди и брат му Кевин са родени в София, но от деца живеят в САЩ.
Кирил Пламенов
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