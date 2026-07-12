Испания със зор на полуфинал срещу Франция

Не се сбъднаха прогнозите за лесен мач на Испания срещу Белгия на четвъртфинала на световното първенство по футбол в САЩ. Иберийците най-накрая получиха и гол във вратата си, която до момента беше опазена чиста.
Автор на попадението се оказа младата белгийска супер звезда Шарл де Кетеларе, който върна в играта отбора си. Испания чрез Руис поведе.
В 88 минута обаче Мерино вкара решаващ гол на противника след грешка на вратаря. Същият футболист донесе и победата над Португалия, отново като резерва, влязла в последните минути, с късно попадение в предишния кръг на турнира.
Истински трудният мач обаче ще бъде следващият срещу Франция, който с подобна игра Испания няма как да спечели.
Пламен Веселинов
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