  
10.07.2026 23:47

Испания със зор на полуфинал срещу Франция

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Не се сбъднаха прогнозите за лесен мач на Испания срещу Белгия на четвъртфинала на световното първенство по футбол в САЩ. Иберийците най-накрая получиха и гол във вратата си, която до момента беше опазена чиста.


Автор на попадението се оказа младата белгийска супер звезда Шарл де Кетеларе, който върна в играта отбора си. Испания чрез Руис поведе.


В 88 минута обаче Мерино вкара решаващ гол на противника след грешка на вратаря. Същият футболист донесе и победата над Португалия, отново като резерва, влязла в последните минути, с късно попадение в предишния кръг на турнира.


Истински трудният мач обаче ще бъде следващият срещу Франция, който с подобна игра Испания няма как да спечели.


 


Пламен Веселинов 


 



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