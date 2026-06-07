Кануистът Преслав Георгиев се класира за финал А на 200 м на европейското първенство в Португалия

Кануистът Преслав Георгиев се класира за финал А в дисциплината 200 метра на Европейското първенство по кану-каяк в Монтемор (Португалия). Шампионатът се провежда от днес до 14 юни.
Георгиев спечели полуфинала с време 39.247 секунди и ще гребе за отличията в събота от 13:49 часа българско време, съобщиха от БНТ.
Денислав Цветанов завърши пети в своя полуфинал на 200 метра каяк с 35.326 секунди, но не успя да се нареди сред деветимата финалисти в дисциплината.
Бранимир Христов остана последен във втория полуфинал на 1000 метра каяк с резултат 3:46.474 минути и също не намери място сред финалистите.
В следобедната сесия Преслав Георгиев ще гребе в полуфинала на 500 метра кану от 17:00 часа, докато от 18:50 двойката каяк Преслав Симеонов и Мирослав Кирчев ще участват на полуфиналите също на дистанция 500 метра.
Кирил Пламенов
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