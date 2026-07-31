Левски елиминира Университатя (Крайова) след зрелищно 2:2 в Румъния

Левски се класира за следващия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като завърши 2:2 като гост на Университатя (Крайова) в реванша от втория предварителен кръг. „Сините“ продължават напред с общ резултат 3:2, след като спечелиха първата среща в София с 1:0.
Българският тим поведе с два бързи гола чрез Евертон Бала (13') и Алдаир (16'), но домакините изравниха до почивката и в началото на второто полувреме с попадения на Никушор Банку и Адриан Рус. До края Левски удържа натиска на румънците и си осигури място в следващата фаза на турнира.
Снимка:
ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI
Кирил Пламенов
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75 000 евро - на толкова резнаха варненските ...
бТВ Синема 02 август 21:00ч.
Режисьор: Люк Бесон
В ролите: Мила Йовович Leeloo Крис Тъкър Ruby Rhod Брус Уилис Корбен Далас Гари Олдман Jean-Baptiste Emanuel Zorg
По улицата върви блондинка. Едната и гърда изскочила от блузата. Всички ахкат и охкат, и само един полицай намира в себе си мъжество да й каже:
- Госпожо, защо сте в такъв вид на обществено място!?
Тя си поглежда гърдата и възкликва:
- Ужас! Забравила съм си детето в автобуса!