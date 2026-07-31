  
Левски елиминира Университатя (Крайова) след зрелищно 2:2 в Румъния

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30.07.2026 09:47

Левски елиминира Университатя (Крайова) след зрелищно 2:2 в Румъния

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Левски се класира за следващия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като завърши 2:2 като гост на Университатя (Крайова) в реванша от втория предварителен кръг. „Сините“ продължават напред с общ резултат 3:2, след като спечелиха първата среща в София с 1:0.


Българският тим поведе с два бързи гола чрез Евертон Бала (13') и Алдаир (16'), но домакините изравниха до почивката и в началото на второто полувреме с попадения на Никушор Банку и Адриан Рус. До края Левски удържа натиска на румънците и си осигури място в следващата фаза на турнира.



Снимка:


ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI 


Кирил Пламенов


 



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