Левски елиминира Университатя (Крайова) след зрелищно 2:2 в Румъния

Левски се класира за следващия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като завърши 2:2 като гост на Университатя (Крайова) в реванша от втория предварителен кръг. „Сините“ продължават напред с общ резултат 3:2, след като спечелиха първата среща в София с 1:0.

Българският тим поведе с два бързи гола чрез Евертон Бала (13') и Алдаир (16'), но домакините изравниха до почивката и в началото на второто полувреме с попадения на Никушор Банку и Адриан Рус. До края Левски удържа натиска на румънците и си осигури място в следващата фаза на турнира.

Снимка:

ПФК ЛЕВСКИ / PFC LEVSKI

Кирил Пламенов