Медведев си осигури среща със Синер на полуфиналите в Рим

Шампионът от 2023 година Даниил Медведев се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей от сериите "Мастърс" в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро, предаде БНР.

Поставеният под номер 7 в схемата руснак победи трудно испанеца Мартин Ландалус с 1:6, 6:4, 7:5 за два часа и 24 минути и си осигури сблъсък за място на финала с водача в световната ранглиста Яник Синер.

Медведев ще играе в следващия кръг срещу номер 1 в света Синер, който записа рекордна серия от 32 победи в турнири "Мастерс".

Италианецът води в серията им с 9-7.

