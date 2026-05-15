Ас. Василев няма право да управлява фирми заради фалит на неговата: Съдът

Върховният касационен съд (ВКС) излезе с окончателно решение от 13.05.2026 г. (вчера), с което промени решението на Софийския апелативен съд и потвърди за начална дата на неплатежоспособността на “СТВ Консълтинг” датата 30.12.2020 г.
Тогава, собственик и управител е именно Асен Василев. Припомняме, че делото започна след иск за над 5 млн. лв. от измамения американски гражданин Себастиан Бретшнайдер, който е бил директор на офшорката на Василев. Натрупаните към момента задължения на фирмата към НАП са в размер на над 61 хиляди евро, съобщи bird.
Напомняме, че управителите на фалирали дружества, след установяването на фактите по неплатежоспособността, нямат право да управляват фирми. А Асен Василев 3 пъти беше министър на финансите на България и в момента управлява партия, като има претенции да го прави и със страната. Напомняме също, че по извънсъдебно споразумение той плати милиони долари на първите си спонсори, начело с Павел Езекиев, разкрил финансовите му измами.
Кирил Пламенов
Снимка: БНТ
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
Да обичаш някого означава да му дадеш ...
бТВ Синема 17 май 21:00ч.
Режисьор: Саймън Уест
В ролите: Никълъс Кейдж Уил Монтгомъри Малин Акерман Райли Джефърс
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.