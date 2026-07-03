САЩ пречупиха Босна и Херцеговина и се класираха за осминафиналите на Мондиал 2026

Съединените щати се класираха за осминафиналите на Световното първенство по футбол след победа с 2:0 над Босна и Херцеговина в Санта Клара. Това е първият успех на американците в елиминациите на Мондиал от 2002 година насам и едва вторият в историята им. Победата дойде въпреки че домакините играха повече от 25 минути с човек по-малко след червения картон на голмайстора Фоларин Балогун.
Балогун откри резултата в края на първото полувреме, но бе изгонен в 64-ата минута след намеса на VAR. Малик Тилман оформи крайното 2:0 с красив гол от пряк свободен удар в 82-ата минута. На осминафиналите тимът на Маурисио Почетино ще се изправи срещу Белгия, а Балогун ще пропусне срещата заради наказание.
На снимката: Главният съдия Рафаел Клаус показва жълт картон на селекционера на Босна и Херцеговина Сергей Барбарез. Снимка: BENJAMIN FANJOY/EPA/Shutterstock.
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 03 юли 21:00ч.
Режисьор: Карл Ринш
В ролите: Актьорски състав Киану Рийвс Кай Хироюки Санада Оиши Йошио Таданобу Асано Kozukenosuke Kira Ринко Кикучи Witch
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