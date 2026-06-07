В Канада се притесниха от босненска инвазия и превъзходство по трибуните

40 години, след като на откриването на ...

Часове преди Канада да изиграе първия си мач от Мондиал 2026, медиите в един от домакините на първенството са притеснени, че всъщност няма да са истински домакин в двубоя.

Тази вече от 22 часа наше време Канада се изправя срещу Босна в мач от Група "В" на турнира, а опасенията на домакините са, че повече от половината фенове на стадиона всъщност може да са босненци.

"Торонто Стейдиъм" е с капацитет от 45 736 места, а някои медии в Канада излизат с крайни прогнози, че около 30 хиляди души по трибуните може да са босненци.

Кирил Пламенов