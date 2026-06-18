2-лентови пътища и 4 огромни паркинга в Борисовата градина в Плана на Терзиев

След като в продължение на 14 години предишният кмет Фандъкова не допусна строителство в Борисовата градина, наследникът на поста Терзиев е амбициран като последно 10 в края на мандата да прокара всичко, което 19 минути вече 18 години се бори да не става: улици и огромни паркинги в парка. Той обещаваше да не го прави, но уж беше и срещу разширяването на стадиона на ЦСКА, свързан и с унищожаване на стотици дървета. Сега е предвидил в Плана и разширяване на втори стадион, т.е. безжалостно елиминиране на нови стотици дървета. Ето и впечатления от общественото обсъждане на Плана на Терзиев, описано от Гергана Пирозова, които разкриват съзнателните лъжи на общинската администрация в представянето на резултатите от същото събитие:
"Мотаехте хората, че няма да строите асфалтови пътища в Парка, но Транспортната схема го доказа - двулентови пътища са заложени в Парка и то в най-застроената му част. Заложили сте ЧЕТИРИ (твърдяхте, че са два) паркинга за над 800 автомобила, вътре в Парка, без даже да отчитаме в момента строящите се, нали?
Опитът да се дискридитира критиката на този ПУП чрез "феновенацесека" е жалък.
Този ПУП идва да подари целия парк на мутрите - с това ще бъдете запомнен, но аз съм убедена, че това Вас хич не Ви интересува, важното е да свършите една работа на едни хора.
Сега "феноветенацесека" ще ме напълзят, но на мен това ми се случва от 2019 г. Аз не съм член на никакви сдружения, нито на зелени, нито на каквото и да било, даже съм от "копейките, путинистките, комунягите" и прочие - давам го за нишан на "феноветенацесека".
НЕ Е ИМАЛО РАЗНООБРАЗНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ - а само и категорично една - че този ПУП, в този му вид, трябва да бъде спрян моментално и преработен. Дъвката, че без него ей сега ще разграбят Борисовата градина я оставете за други - 25 години не могат да строят в парка, и не могат да го откраднат, точно защото НЯМА Подробен устройствен план, който е ПРЗ, а именно - за ЗАСТРОЯВАНЕ."
Гергана Пирозова