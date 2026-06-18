2-лентови пътища и 4 огромни паркинга в Борисовата градина в Плана на Терзиев

След като в продължение на 14 години предишният кмет Фандъкова не допусна строителство в Борисовата градина, наследникът на поста Терзиев е амбициран като последно 10 в края на мандата да прокара всичко, което 19 минути вече 18 години се бори да не става: улици и огромни паркинги в парка. Той обещаваше да не го прави, но уж беше и срещу разширяването на стадиона на ЦСКА, свързан и с унищожаване на стотици дървета. Сега е предвидил в Плана и разширяване на втори стадион, т.е. безжалостно елиминиране на нови стотици дървета. Ето и впечатления от общественото обсъждане на Плана на Терзиев, описано от Гергана Пирозова, които разкриват съзнателните лъжи на общинската администрация в представянето на резултатите от същото събитие:

"Мотаехте хората, че няма да строите асфалтови пътища в Парка, но Транспортната схема го доказа - двулентови пътища са заложени в Парка и то в най-застроената му част. Заложили сте ЧЕТИРИ (твърдяхте, че са два) паркинга за над 800 автомобила, вътре в Парка, без даже да отчитаме в момента строящите се, нали?