  
Скандал между пътници е причината за нападението на шофьор на градски автобус в София

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03.08.2026 16:46

Скандал между пътници е причината за нападението на шофьор на градски автобус в София

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Шофьор на автобус на градския транспорт в София пострада, а превозното средство е със счупена врата след нападение. Инцидентът е от снощи в столичния квартал „Христо Ботев“. По случая е задържан 17-годишен младеж, предаде БНТ.


Всичко започва със скандал между пътници, когато непълнолетен чупи крилото на трета врата, а след това се стига и до физически сблъсък с 68-годишния водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в „Пирогов“.


    Кирил Георгиев, директор на автобусен гараж „Малашевци“: „При изпълнение на линия 79 нашият автобус пристига на колелото в квартал „Христо Ботев“ и в автобуса възниква скандал между пътници. Единият от тях чупи крилото на третата врата. Водачът слиза, за да провери какво се е случило, вижда щетите и информира пътниците, че няма да може да продължи, докато не дойде полиция да се съставят необходимите документи. Тогава пътникът, който е счупил стъклото, още повече афектиран, удря нашия водач. Ударил го е в главата, в областта на веждата. На нашия водач му е разцепена веждата, след което е закаран в „Пирогов“. Там раната е обработена и зашита и към 1 часа той се е прибрал.“


Очаква се днес водачът на автобуса да посети съдебна медицина, където да бъде освидетелстван, а след това да даде допълнителни сведения в Първо районно управление. Мъжът е с лека телесна повреда, потвърдиха от СДВР.


Източник: БНТ


 



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