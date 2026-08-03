Бъдещите магистрали ще се дават на концесия: Шишков

Предстои проектирането и изграждането на около 800 километра нови пътища и магистрали, като бъдещите трасета ще бъдат изграждани чрез концесии. Това заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков по време на инспекция в Бургас и среща с представители на общините.

По думите му държавата няма финансовата възможност сама да финансира изграждането на всички нови магистрали.

„Ще бъдат дадени на концесия пътища, които не са построени, тоест ще бъдат дадени пътища, които тепърва ще се построяват. Защото държавата няма възможност да финансира тези магистрали, които тепърва трябва да бъдат построени“, заяви Шишков.

Той обясни, че държавата първо ще подготви необходимата документация за проектите.

„Ще направим проектите, ще направим подробните устройствени планове, ще направим отчуждаването и ще намерим концесионерите, които ще построят пътищата и ще ги експлоатират и поддържат следващите 30 години“, каза министърът.

Министърът посочи, че област Бургас ще бъде ключова част от бъдещата автомагистрала „Черно море“, която по думите му ще започва от Румъния и ще достига до Малко Търново. Той отбеляза още, че се работи и по развитието на транспортния коридор Север – Юг.

Според Шишков именно липсата на завършена магистрална мрежа е една от основните причини за натоварването на второкласните и третокласните пътища.

„Най-важното е, когато построим всички магистрали. Тогава ще видите, че всички тези пътища, които сега се използват като връзка между населените места, ще бъдат достатъчни за предназначението си. Те трябва да имат довеждаща функция към магистралите, а не да поемат основния трафик“, заяви той.

По думите му именно дисбалансът между липсващите основни транспортни трасета и съществуващата пътна мрежа води до проблемите, заради които местните власти и гражданите поставят въпроси за състоянието на пътищата между градовете и общините.

Шишков посочи още, че при финансирането на общинските обекти вече е въведен ясен критерий, а сред приоритетите са решаването на проблемите с довеждащите водопроводи и пропуските в кадастралните карти.

„Проблемите с довеждащите водопроводи са едно от нещата, по които тепърва ще започне промяната. Много са проблемите в държавата. В голямата си част сме абсолютно подготвени“, заяви той.

По думите му всички кметове поставят въпроса за изграждането на автомагистрала „Черно море“, а държавата ще подкрепи инвестициите в инфраструктура.

„Ще помогнем да бъдат завършени устройствените планове на 52 общини“, каза още министърът.

Шишков обеща пред кметове от Северозапада край на неглижирането на пътищата в района

Шишков отправи критики и към прокуратурата, като заяви, че в продължение на пет години не е реагирала на подадени сигнали за нарушения.

„Прокуратурата пет години не реагира по никакъв начин на всички злоупотреби, които аз лично съм подал. Те са ясно написани. Част от тях се мерят с линийка. Защо никой не коментира, когато бяхме така любезни да подадем сигнал за всички злоупотреби? Когато коментирахме, че няма магистрали, че асфалтът ни е по-тънък...“, каза той.

Министърът определи наследените проблеми като „изключително тежки“ и добави, че според него се прави „елементарен пиар на виновниците за пътните катастрофи в България“.

Кирил Пламенов