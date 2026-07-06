Ядеш сладолед грешно? Експерт разкри „правилния“ метод

Няма нищо по-хубаво от кофичка сладолед, която да ви разхлади в горещ ден – но вероятно сте го яли погрешно, според експерт.

Докато много хора инстинктивно започват от средата и след това продължават надолу, се оказва, че има по-добър подход.

Роз Калдор-Арони, основател на австралийската марка сладолед Elato, казва, че винаги трябва да се започва от краищата и да се продължава към центъра.

Във видео тя обяснява: „Ето един съвет, когато ядете сладолед от кофичка.

Яжте от външния ръб навътре. Така разтопеният сладолед няма да се замрази отново и да стане твърд по-късно.“

Това е често срещан проблем за любителите на сладолед: когато разтопеният сладолед отново замръзне, той често става с по-груба и зърнеста текстура.

Това се случва, защото при топенето въздухът излиза, а водата вътре образува по-големи ледени кристали при повторно замръзване.

Тъй като Великобритания преживява седмици необичайно горещо време, този съвет отново се появи в социалните мрежи – макар че не всички са убедени, че си струва да променят навиците си.

Миналата седмица майка от Оксфорд, Кели Прайст, сподели снимка на своята кофичка сладолед във Facebook.

На изображението се вижда топка сладолед, останала в средата на кофичката, след като тя е изяждала около нея от краищата навътре.

Тя разказва, че гледала телевизия и се наслаждавала на сладолед, когато синът ѝ забелязал начина ѝ на ядене и я нарекъл „психопат“.

„Сега се чудя колко други хора има, които обичат да изстъргват сладоледа отстрани, докато се разтопява, и да го ядат по този начин“, пише тя.

„Не може да съм единствената ‘психопатка на сладоледа’.“

Един човек коментира, че това е „правилният начин“, а друг посочва, че това е „пътят на най-малкото съпротивление“.

Друг потребител не се съгласи: „Ям го на слоеве – трябва да е напълно равно, преди да продължа надолу.“

А един възмутен коментатор добавя: „Всеки, който яде директно от кофичката – освен ако не е последната порция – е чудовище.“

Когато сладоледът се разтопи, въздушните мехурчета в него излизат. Водата вътре образува по-големи ледени кристали при повторно замразяване, което води до зърнеста текстура.

Когато сладоледът се произвежда за първи път, машините вкарват въздух в сместа, за да се получат малки кристали и гладка текстура.

Но при разтапяне въздухът изчезва, а водата се замразява отново в по-големи, по-груби кристали.

Затова е важно сладоледът да се връща във фризера възможно най-бързо след покупка.

Тъй като външните ръбове на сладоледа са в контакт с кофичката, те се топят първи.

Според Ben & Jerry’s няма „грешен“ начин да се яде сладолед.

Въпреки това марката препоръчва сладоледът да се остави да омекне около 10 минути след изваждане от фризера и лъжицата да се изплакне с топла вода преди консумация.

Наталия Каменова