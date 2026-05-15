СГП разкри схема с хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства

Софийската районна прокуратура участва в мащабна международна операция срещу престъпна схема за продажба на хранителни добавки, рекламирани като животоспасяващи лекарства.
Акцията е проведена на 12 май 2026 г. със съдействието на Евроджъст и Европол, като в нея са участвали прокурори и правоохранителни органи от 15 държави, сред които България, Румъния, Полша, Унгария, Гърция, Италия, Испания и Чехия.
Според разследващите престъпната група е предлагала хранителни добавки на уязвими хора, представяйки ги като лекарства за лечение на тежки заболявания. По данни на властите схемата е донесла печалба от около 240 милиона евро.
Разследването в България започнало след сигнал от бивш министър на здравеопазването, който съобщил, че името и образът му се използват във фалшиви реклами на продукти с неясен произход. Впоследствие към делото е бил приобщен и сигнал от известен столичен лекар.
В хода на разследването са били разпитани множество свидетели и е установено, че престъпната дейност има международен характер. Това е довело до създаването на съвместен екип за разследване между България, Румъния, Полша, Унгария и Молдова.
В рамките на операцията на територията на България са извършени над 30 претърсвания и изземвания в жилища, офиси и автомобили. Проведени са и лични обиски, както и разпити на свидетели.
В акцията са участвали следователи от Софийска градска прокуратура, служители на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП и представители на СДВР. Част от действията са били наблюдавани на място и от представители на Европол и чуждестранни полицейски служители.
Иззет е голям обем доказателства, които предстои да бъдат анализирани. Разследването продължава.
Кирил Пламенов
