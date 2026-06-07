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16.06.2026 16:01

България е сред лидерите в ЕС по качество на водите за къпане

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България затвърждава позицията си сред европейските отличници по качество на водите за къпане. Новият доклад на Европейската агенция по околна среда (EEA) за сезон 2025 показва, че над 95% от местата за къпане у нас са получили най-високата оценка – „отлично“, съобщават от Европейската комисия.


Така страната се нарежда сред лидерите в Европейския съюз заедно с Кипър и Гърция – държави, които традиционно разчитат на туризма и чистите води като важна част от своята икономика.


Докладът обхваща повече от 22 000 официално определени места за къпане в държавите от ЕС, както и в Албания и Швейцария. Данните са базирани на мониторинг, извършван между 2022 и 2025 г.


Според анализа 85% от всички места за къпане в Европейския съюз са класифицирани като „отлични“, а 96% покриват поне минималните изисквания на европейското законодателство.


България се представя значително над средното европейско ниво. Над 96,9% от българските води попадат в категорията „отлично качество“. Европейската агенция отбелязва, че в България всички крайбрежни места за къпане са класифицирани поне като „достатъчни“, без обекти с незадоволително качество. България изпреварва държави, развиващи силен туризъм, като Италия, Малта, Испания, Хърватия, Румъния, Португалия, Словения, Франция и Албания.


Крайбрежните води в Европа традиционно се представят по-добре от вътрешните водоеми. През 2025 г. 88% от морските и крайбрежните места за къпане са оценени като „отлични“, докато при езерата и реките този дял е 78%.


Черноморското крайбрежие на България се вписва именно в тази положителна тенденция. През последните десетилетия качеството на водите за къпане в Европа се е подобрило значително благодарение на намалените зауствания на непречистени или частично пречистени отпадъчни води.


Оценката се базира на анализ на две ключови бактерии – Escherichia coli (E. coli) и чревни ентерококи. Те служат като индикатор за фекално замърсяване и потенциален риск за човешкото здраве.


Всяка държава членка е длъжна да взема поне четири проби от всяко място за къпане през сезона. Данните се натрупват в четиригодишен период, което позволява да се направи по-надеждна оценка на дългосрочните тенденции.


Според Европейската агенция по околна среда доброто качество на водите има пряко значение за общественото здраве. Замърсените води могат да причинят стомашно-чревни проблеми, инфекции на очите, ушите и дихателните пътища.


Въпреки общия напредък, около 1,5% от местата за къпане в Европа все още са с лошо качество. Това показва, че в някои региони мерките срещу замърсяването остават недостатъчни.


На този фон резултатите на България са положителен сигнал както за туристическия сектор, така и за екологичната политика на страната. В навечерието на летния сезон данните дават допълнителна увереност на туристите, че българското Черноморие остава сред местата в Европа с високи стандарти за безопасност и качество на водите.


Мария Пенчева



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