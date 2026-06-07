България е сред лидерите в ЕС по качество на водите за къпане

България затвърждава позицията си сред европейските отличници по качество на водите за къпане. Новият доклад на Европейската агенция по околна среда (EEA) за сезон 2025 показва, че над 95% от местата за къпане у нас са получили най-високата оценка – „отлично“, съобщават от Европейската комисия.

Така страната се нарежда сред лидерите в Европейския съюз заедно с Кипър и Гърция – държави, които традиционно разчитат на туризма и чистите води като важна част от своята икономика.

Докладът обхваща повече от 22 000 официално определени места за къпане в държавите от ЕС, както и в Албания и Швейцария. Данните са базирани на мониторинг, извършван между 2022 и 2025 г.

Според анализа 85% от всички места за къпане в Европейския съюз са класифицирани като „отлични“, а 96% покриват поне минималните изисквания на европейското законодателство.

България се представя значително над средното европейско ниво. Над 96,9% от българските води попадат в категорията „отлично качество“. Европейската агенция отбелязва, че в България всички крайбрежни места за къпане са класифицирани поне като „достатъчни“, без обекти с незадоволително качество. България изпреварва държави, развиващи силен туризъм, като Италия, Малта, Испания, Хърватия, Румъния, Португалия, Словения, Франция и Албания.

Крайбрежните води в Европа традиционно се представят по-добре от вътрешните водоеми. През 2025 г. 88% от морските и крайбрежните места за къпане са оценени като „отлични“, докато при езерата и реките този дял е 78%.

Черноморското крайбрежие на България се вписва именно в тази положителна тенденция. През последните десетилетия качеството на водите за къпане в Европа се е подобрило значително благодарение на намалените зауствания на непречистени или частично пречистени отпадъчни води.

Оценката се базира на анализ на две ключови бактерии – Escherichia coli (E. coli) и чревни ентерококи. Те служат като индикатор за фекално замърсяване и потенциален риск за човешкото здраве.

Всяка държава членка е длъжна да взема поне четири проби от всяко място за къпане през сезона. Данните се натрупват в четиригодишен период, което позволява да се направи по-надеждна оценка на дългосрочните тенденции.

Според Европейската агенция по околна среда доброто качество на водите има пряко значение за общественото здраве. Замърсените води могат да причинят стомашно-чревни проблеми, инфекции на очите, ушите и дихателните пътища.

Въпреки общия напредък, около 1,5% от местата за къпане в Европа все още са с лошо качество. Това показва, че в някои региони мерките срещу замърсяването остават недостатъчни.

На този фон резултатите на България са положителен сигнал както за туристическия сектор, така и за екологичната политика на страната. В навечерието на летния сезон данните дават допълнителна увереност на туристите, че българското Черноморие остава сред местата в Европа с високи стандарти за безопасност и качество на водите.

Мария Пенчева