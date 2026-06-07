Българин е задържан в Солун по подозрение в шпионаж с дрон

Български гражданин на 35-годишна възраст е бил арестуван в събота в Солун по подозрение в шпионаж, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на информация от гръцката полиция.
По данни на властите той е управлявал дрон без необходимото разрешение и у него са били открити изображения на обекти с чувствителен характер, предаде БНТ.
Изданието посочва, че жител на източната част на Солун е подал сигнал за дрон, летящ в района. Служители на мотоциклетното звено са открили мъжа и са установили, че той не притежава изисквания лиценз за пилотиране на дрон.
По данни на полицията при претърсване на автомобила му е бил открит дрон. При проверка на съхраняваните данни разследващите са установили термално изображение на съоръжения в района на бившия военен лагер „Фармаки“ в община Каламария.
Срещу заподозрения е образувано досъдебно производство, като се очаква той да бъде изправен пред прокурор. Властите не са оповестили допълнителни подробности по разследването, посочва още „Катимерини“.
Мария Пенчева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!