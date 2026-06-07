Бекъм и Круз на мач след Алеята на славата: ФОТО НА ДЕНЯ

Том Круз беше специален гост на Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория на церемонията, на която английският футболист получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд.
После двамата отидоха на мач. Гледаха играта на домакините от САЩ срещу Парагвай на бъдещия олимпийски стадион за игрите след 2 години в Лос Анджелис.
Британецът разпространи и немалко снимки от деня заедно с най-богатия актьор в света, с когото явно са близки.
Пламен Веселинов
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.
Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:
- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?
- Ъъъъ, четири.
- Добре. Корен квадратен от 100?
- Ами, десет!
- Отлично. Кой е убил Ботев?
Блондинката замълчава.
- Не знам, - накрая казала тя.
- Добре, помислете и елате утре
Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:
- Взеха ли те на работа?
- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!