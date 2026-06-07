  
14.06.2026 12:06

Бекъм и Круз на мач след Алеята на славата: ФОТО НА ДЕНЯ

Видян 477 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

Том Круз беше специален гост на Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория на церемонията, на която английският футболист получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд.


После двамата отидоха на мач. Гледаха играта на домакините от САЩ срещу Парагвай на бъдещия олимпийски стадион за игрите след 2 години в Лос Анджелис.


Британецът разпространи и немалко снимки от деня заедно с най-богатия актьор в света, с когото явно са близки.


 


Пламен Веселинов 


 



Етикети
, , , , , , , , , , , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

Колко струва доживотен круиз?

Колко струва доживотен круиз?

Колко хора мечтаят да живеят „живот на ...

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 07 юни 21:00ч.

В сърцето на морето 2015 г. ‧ Приключенски филм/Екшън ‧ 2 ч 2 мин

Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон

виц на деня

Блондинка опитва да постъпи на работа в полицията.

Възрастният шеф в полицията я поглежда и пита:

- Ще ви задам няколко въпроса. Колко е две по две?

- Ъъъъ, четири.

- Добре. Корен квадратен от 100?

- Ами, десет!

- Отлично. Кой е убил Ботев?

Блондинката замълчава.

- Не знам, - накрая казала тя.

- Добре, помислете и елате утре

Блондинката се обажда на приятелка. Тя я пита:

- Взеха ли те на работа?

- Не само, че ме взеха, но вече ми поръчаха и разследване на убийство!

към хороскоп хороскоп

телец

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки