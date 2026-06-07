Бекъм и Круз на мач след Алеята на славата: ФОТО НА ДЕНЯ

Том Круз беше специален гост на Дейвид Бекъм и съпругата му Виктория на церемонията, на която английският футболист получи своя звезда на Алеята на славата в Холивуд.

После двамата отидоха на мач. Гледаха играта на домакините от САЩ срещу Парагвай на бъдещия олимпийски стадион за игрите след 2 години в Лос Анджелис.

Британецът разпространи и немалко снимки от деня заедно с най-богатия актьор в света, с когото явно са близки.

Пламен Веселинов