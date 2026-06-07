Братът на Лечева продал 10дка в Баба Алино

Даниел Лечев продал своя фирма с 10 дка в местността Баба Алино до Варна на официалния строител на незаконния град „Ларис Вега Пропъртис“, показа проверка на „Филтър“. Лечев е мастит бизнесмен и брат на шефката на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която е бивш депутат и министър на спорта в две от служебните правителства през последните 5 години.

Сделката на Лечев с Невзоров е част от инвазията на украинеца във Варна. Преди и след това изкупува други терени в местността Баба Алино, където строи незаконно селището „Форест клуб“.

Любопитна е историята на имота от 10 дка, който днес е застроен с жилищни сгради. До 2005 година е бил държавен. На него има 19 бунгала от детски почивен лагер. По това време Весела Лечева е назначена за председател на Държавната агенция за младежта и спорта в Тройната коалиция и заема поста до 2009 година. Структурата по-късно става министерство. През декември 2006 година общинският имот с бунгалата е продаден на софийската фирма „Ларис Вега“ ООД. Един от съдружниците е Кирил Кирилов, който има общ бизнес с Манол Велев, съпруг на Весела Лечева. Няколко месеца след придобиването на имота от общината Велев е прострелян пред офиса си в София и след това остава в кома до смъртта си през 2022 г. Сделката обаче няма общо с покушението, за което по-късно по съвсем друг повод е обвинен Васил Божков. Имотът е гора и няма как да бъде застроен. Фамилията на Весела Лечева и мъжа й изгражда и империя от фирми през последните 3 десетилетия. Компаниите са в сферата на хазартния бизнес и туризма. Известно е, че притежават и къмпинг на полуостров Халкидики в Гърция, както и много други обекти.

10 дка до морето във Варна стават официално собственост на фирма на Даниел Лечев през 2011 г. След покушението над Манол Велев братът на Весела Лечева поема бизнеса на фамилията заедно с племенника си Мартин. Една от компаниите на Даниел Лечев е „Ем Ви Еф Холдинг“, която купува „Ларис Вега“ заедно с 10 дка до морето край Варна. После дружеството е прехвърляно няколко пъти, отново през негови фирми. Последната е „Черно море хотел мениджмънт“ АД, с която Даниел Лечев приватизира най-големия хотел в центъра на Варна през 1998 г. и оттогава го управлява заедно с казиното на партера.

Точно „Черно море хотел мениджмънт“ продава фирмата „Ларис Вега“ с 10-те дка в местността Баба Алино на „Сич Димвелопмънт“ ООД през 2023 година. Собственик и управител е Наталия Гуреева от групировката „КУБ Корпорация“. Дамата е едно от най-доверените лица на Олег Невзоров. Оттогава „Ларис Вега“ се преименува на „Ларис Вега Пропъртис“ и официално се води строител на незаконния град до Варна.

След избухването на скандала от „КУБ Корпорация“ показаха разрешението за строеж на част от комплекса. Документът е с дата 23 април 2025 година, когато кмет е Благомир Коцев. Разрешението е издадено от главния архитект на общината Виктор Бузев на „Ларис Вега Пропъртис“ – фирмата на „Куб Корпорация“, която е купена от Даниел Лечев с 10-те декара гора до морето.

Виктор Бузев е главен архитект на морската столица от времето на Иван Портних. Няколко месеца преди местните избори през 2023 година той го уволнява заради спукан водопровод, който наводни централен булевард в града. Преди това му поиска оставката заради незаконни действия, свързани със зависимости. Тогава става дума за разрешения на стотици незаконни бараки в курорта Златни пясъци.

Още през 2024 година обаче Върховният административен съд връща на работа Виктор Бузев, вече при кмета Благомир Коцев. Той има възможност да го смени, но за изненада на мнозина, тогава го оставя и работи с него до последно. Така се стига и до подписа на Бузев за разрешението за строеж, без да има куп документи, които да го позволяват. Всъщност там вече са вдигнати жилищните кооперации.

Точно три месеца преди разрешението за строеж на „Ларис Вега Пропъртис“ администрацията на Коцев издава още един скандален документ – заповед за разрешаване на изработването на Подробен устройствен план (ПУП) и застрояване на всички имоти в местността Баба Алино. Подписът е на зам.-кмета Пламен Китипов.

Александър Василев и Стефко Димитров са други варненски бизнесмени, които продават своя фирма със земя на „Куб Корпорация“ в местността Баба Алино. С „Автоекспрес“ АД те купуват 6 дка в Баба Алино още през 2011 година. През 2013 г. го продават на арменци с български паспорти, а от октомври 2022 до март 2024 г. става собственост на приближените на Олег Невзоров руснаци, които го прехвърлят на „Форест клуб Варна“ с управител Олег Невзоров. Фирма „Автоекспрес“ АД е известна в морската столица. Тя ремонтира и новата автогара в града, а в началото на 2024 година, когато Баба Алино вече е застроена незаконно, Стефко Димитров и Благомир Коцев заедно режат лентата на обекта.

Радостина Тонева