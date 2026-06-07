Чиновниците си плащат осигуровките и без пенсионери в администрацията - пестим €2,3 млрд: Дянков

Шефът на фискалния съвет Симеон Дянков, финансов министър при кабинета Борисов 1, даде идея за мерки, които ще спестят до 0 дефицита, но той не вижда воля е реформаторски дух в новото правителство.

"Необходимо е и изравняване на условията между държавната администрация и частния сектор – държавните служители да плащат своите осигуровки. Ако тази мярка бъде въведена от средата на годината, ще бъдат спестени около 620 млн. евро. Всички пенсионери трябва да напуснат държавната администрация. Това трябва да стане доброволно, като бъдат премахнати 20-те заплати при напускане. Само с тази мярка спестяванията ще достигнат около 2,3 млрд. лева и България ще излезе от процедурата по свръхдефицит", смята Симеон Дянков.

Мария Пенчева