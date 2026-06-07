Деца пострадаха с тротинетка в София, ден след подобен инцидент край Велико Търново

Две деца са пострадали при инцидент с електрическа тротинетка в София. Произшествието е станало в района на кръговото кръстовище за квартал "Бояна" на Околовръстния път, един от натоварените пътни възли в южната част на столицата.

По първоначална информация превозното средство е самокатастрофирало, съобщават от СДВР.

От Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че при тях е постъпил сигнал за инцидента и на място незабавно са изпратени медицински екипи, предаде БНТ. Към момента няма официална информация за състоянието на пострадалите деца и тежестта на получените травми.

Очаква се от полицията и Спешна помощ да предоставят допълнителна информация за състоянието на децата и обстоятелствата около инцидента след приключване на първоначалните действия по случая.

Случаят идва само ден след друг тежък инцидент с електрическа тротинетка в района на Велико Търново. В четвъртък вечерта около 19:00 часа две 14-годишни момчета са се движили с една тротинетка по пътя за село Козя река, в района на село Константин. По предварителни данни едното дете е управлявало превозното средство, а другото се е возило на него. Двамата са паднали на пътното платно и са получили сериозни травми.

Пострадалите са транспортирани във великотърновската болница с наранявания в областта на главата и тазобедрената област, като състоянието им наложило спешна медицинска помощ.

Поредицата от инциденти отново поставя във фокуса на общественото внимание безопасността при използването на електрически тротинетки. През последните години броят на произшествията с този вид превозни средства нараства, като немалка част от тях завършват със сериозни травми.

Законът поставя ясни ограничения за използването на електрически тротинетки. Непълнолетните нямат право да ги управляват в определени случаи, а превозването на втори човек върху тротинетката е забранено. Въпреки това подобни нарушения продължават да бъдат често срещани и нерядко водят до тежки инциденти.

Мария Пенчева