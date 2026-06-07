Детската лятна академия Артеанци с 2 адреса

Детската академия за изкуство Артеанци приема хлапета на занимания с изкуство и запознаване с творчеството на големи художници – последно и дни преди смъртта му с Хокни, на 2 адреса в сърцето на София. Основател е супер експертът по игрови метод на обучение Мария Ландова под егидата на Националната художествена академия.
Това са Домът на културата Средец, който по-възрастните знаят и под старото му име Л. Димитрова, на ул. Кракра 2А срещу Парка Оборище/Заимов, както и в прекрасната и пълна с дух на легендарния Андрей Николов Червена къща на ул. Л. Каравелов 15, недалеч от Графа.
Дейността на Академията този сезон започна на Деня на детето 1 юни и продължава до 31 август, като записванията могат да бъдат на седмична и на дневна база или полудневна база – сутрин или следобед – в събота само сутрин, осигурява се при желание и прясно приготвена храна за питомците.
Записването става чрез закупуване на билет от платформата:
https://redhousestudio.bg/products/arteanci
Ателиета на „Артеанци“ има в:
• понеделник
• вторник
• сряда
• събота
Делничните ателиета в Червената къща са с избор за половин ден в сутрешен слот от 09:00 до 12:30 ч., или в следобеден слот от 13:00 до 16:00 ч., а ателиетата в събота са само от 10:00 до 14:00 ч.
Цената за едно посещение в ателие за един слот варира между 20 и 25 евро, в зависимост от типа на избраното ателие.
Закупеният билет се показва на входа от Вашия телефон или разпечатан на хартия.
Всички ателиета са подходящи за деца от 6 до 12 години.
Ателието по Калиграфия е подходящо и за деца до 15 години.
Записването за Дома на културата Средец става чрез имейл на адрес:
arteanci@abv.bg
В имейла трябва да посочите:
1. Име, фамилия и възраст на детето/децата
2. Име на родител и телефон за връзка
3. Седмицата, за която записвате детето
4. Дали записването е за цял ден (09:00 – 17:00 ч.) или половин ден; ако е за половин ден – предпочитан блок:
• Сутрешен блок: 09:00 – 12:30
• Следобеден блок: 13:30 – 17:00
Седмична такса за цял ден – 200 евро.
Седмична такса за половин ден – 100 евро.
Има отстъпки при:
• Второ записано дете от семейството – 10%
• Трето и всяко последващо дете – 15%
• Индивидуални отстъпки за деца в неравностойно положение – след представяне на съответните документи по имейл.
След като изпратите имейла, трябва да получите потвърждение.
Потвърждението означава, че детето е регистрирано.
След получаване на потвърждение таксата трябва да бъде преведена по банков път в срок от 48 часа по посочената в имейла банкова сметка.
След това е необходимо да изпратите на същия имейл документа от банката, който удостоверява извършеното плащане.
След тези стъпки детето се счита за записано.
Платежното нареждане е Вашият билет за вход и се показва при поискване.
Ако местата се запълнят, следващите кандидати се включват в списък с чакащи, а отговорът по имейл ще бъде „статус чакащи“.
Ако плащането не бъде извършено в посочения срок, регистрацията се анулира и мястото се предлага на първото дете от списъка с чакащи.
Екип на 19 минути
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Млада семейна двойка е на излет в планината. Седнали са на тревата и си припомнят годините, в които още не са били женени. До тях си играе шестгодишният им син.
- Помниш ли, мила, на това място сме идвали преди седем години и точно тук правихме любов…
- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.
- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!