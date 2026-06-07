  
15.06.2026 12:06

Детската лятна академия Артеанци с 2 адреса

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Детската академия за изкуство Артеанци приема хлапета на занимания с изкуство и запознаване с творчеството на големи художници – последно и дни преди смъртта му с Хокни, на 2 адреса в сърцето на София. Основател е супер експертът по игрови метод на обучение Мария Ландова под егидата на Националната художествена академия.


Това са Домът на културата Средец, който по-възрастните знаят и под старото му име Л. Димитрова, на ул. Кракра 2А срещу Парка Оборище/Заимов, както и в прекрасната и пълна с дух на легендарния Андрей Николов Червена къща на ул. Л. Каравелов 15, недалеч от Графа.


Дейността на Академията този сезон започна на Деня на детето 1 юни и продължава до 31 август, като записванията могат да бъдат на седмична и на дневна база или полудневна база – сутрин или следобед – в събота само сутрин, осигурява се при желание и прясно приготвена храна за питомците.


Записването става чрез закупуване на билет от платформата:


https://redhousestudio.bg/products/arteanci


Ателиета на „Артеанци“ има в:


• понеделник


• вторник      


• сряда


• събота


Делничните ателиета в Червената къща са с избор за половин ден в сутрешен слот от 09:00 до 12:30 ч., или в следобеден слот от 13:00 до 16:00 ч., а ателиетата в събота са само от 10:00 до 14:00 ч.


Цената за едно посещение в ателие за един слот варира между 20 и 25 евро, в зависимост от типа на избраното ателие.


Закупеният билет се показва на входа от Вашия телефон или разпечатан на хартия.


Всички ателиета са подходящи за деца от 6 до 12 години.


Ателието по Калиграфия е подходящо и за деца до 15 години.


Записването за Дома на културата Средец става чрез имейл на адрес:


arteanci@abv.bg


В имейла трябва да посочите:


1. Име, фамилия и възраст на детето/децата


2. Име на родител и телефон за връзка


3. Седмицата, за която записвате детето


4. Дали записването е за цял ден (09:00 – 17:00 ч.) или половин ден; ако е за половин ден – предпочитан блок:


• Сутрешен блок: 09:00 – 12:30


• Следобеден блок: 13:30 – 17:00


Седмична такса за цял ден – 200 евро.


Седмична такса за половин ден – 100 евро.


Има отстъпки при:


• Второ записано дете от семейството – 10%


• Трето и всяко последващо дете – 15%


• Индивидуални отстъпки за деца в неравностойно положение – след представяне на съответните документи по имейл.


След като изпратите имейла, трябва да получите потвърждение.


Потвърждението означава, че детето е регистрирано.


След получаване на потвърждение таксата трябва да бъде преведена по банков път в срок от 48 часа по посочената в имейла банкова сметка.


След това е необходимо да изпратите на същия имейл документа от банката, който удостоверява извършеното плащане.


След тези стъпки детето се счита за записано.


Платежното нареждане е Вашият билет за вход и се показва при поискване.


Ако местата се запълнят, следващите кандидати се включват в списък с чакащи, а отговорът по имейл ще бъде „статус чакащи“.


Ако плащането не бъде извършено в посочения срок, регистрацията се анулира и мястото се предлага на първото дете от списъка с чакащи.


 


Екип на 19 минути



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- Аз къде бях по това време, татко? – прекъсва го детето.

- Как да ти кажа, моето момче, на идване те носех аз, на връщане – майка ти!

 

 

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