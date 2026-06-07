Детската лятна академия Артеанци с 2 адреса

Детската академия за изкуство Артеанци приема хлапета на занимания с изкуство и запознаване с творчеството на големи художници – последно и дни преди смъртта му с Хокни, на 2 адреса в сърцето на София. Основател е супер експертът по игрови метод на обучение Мария Ландова под егидата на Националната художествена академия.

Това са Домът на културата Средец, който по-възрастните знаят и под старото му име Л. Димитрова, на ул. Кракра 2А срещу Парка Оборище/Заимов, както и в прекрасната и пълна с дух на легендарния Андрей Николов Червена къща на ул. Л. Каравелов 15, недалеч от Графа.

Дейността на Академията този сезон започна на Деня на детето 1 юни и продължава до 31 август, като записванията могат да бъдат на седмична и на дневна база или полудневна база – сутрин или следобед – в събота само сутрин, осигурява се при желание и прясно приготвена храна за питомците.

Записването става чрез закупуване на билет от платформата:

https://redhousestudio.bg/products/arteanci

Ателиета на „Артеанци“ има в:

• понеделник

• вторник

• сряда

• събота

Делничните ателиета в Червената къща са с избор за половин ден в сутрешен слот от 09:00 до 12:30 ч., или в следобеден слот от 13:00 до 16:00 ч., а ателиетата в събота са само от 10:00 до 14:00 ч.

Цената за едно посещение в ателие за един слот варира между 20 и 25 евро, в зависимост от типа на избраното ателие.

Закупеният билет се показва на входа от Вашия телефон или разпечатан на хартия.

Всички ателиета са подходящи за деца от 6 до 12 години.

Ателието по Калиграфия е подходящо и за деца до 15 години.

Записването за Дома на културата Средец става чрез имейл на адрес:

arteanci@abv.bg

В имейла трябва да посочите:

1. Име, фамилия и възраст на детето/децата

2. Име на родител и телефон за връзка

3. Седмицата, за която записвате детето

4. Дали записването е за цял ден (09:00 – 17:00 ч.) или половин ден; ако е за половин ден – предпочитан блок:

• Сутрешен блок: 09:00 – 12:30

• Следобеден блок: 13:30 – 17:00

Седмична такса за цял ден – 200 евро.

Седмична такса за половин ден – 100 евро.

Има отстъпки при:

• Второ записано дете от семейството – 10%

• Трето и всяко последващо дете – 15%

• Индивидуални отстъпки за деца в неравностойно положение – след представяне на съответните документи по имейл.

След като изпратите имейла, трябва да получите потвърждение.

Потвърждението означава, че детето е регистрирано.

След получаване на потвърждение таксата трябва да бъде преведена по банков път в срок от 48 часа по посочената в имейла банкова сметка.

След това е необходимо да изпратите на същия имейл документа от банката, който удостоверява извършеното плащане.

След тези стъпки детето се счита за записано.

Платежното нареждане е Вашият билет за вход и се показва при поискване.

Ако местата се запълнят, следващите кандидати се включват в списък с чакащи, а отговорът по имейл ще бъде „статус чакащи“.

Ако плащането не бъде извършено в посочения срок, регистрацията се анулира и мястото се предлага на първото дете от списъка с чакащи.

Екип на 19 минути