Финансовото министерство изтегли 210 млн. евро нов дълг

Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) за 210 млн. евро, с което достигна тавана за поемане на нов дълг в условията на удължителен бюджет. Това съобщиха от финансовото ведомство след проведения на 11 май аукцион.

Това беше деветият търг за ДЦК от началото на годината, с който общият размер на емитирания дълг достигна 1,41 млрд. евро. Тази сума е равна на размера на държавния дълг с падеж през 2026 г. и с нея се обезпечава неговото рефинансиране.

Пласираните 10-годишни книжа са при среднопретеглена годишна доходност от 4,34%. Годишният лихвен купон по емисията е 3,50%, а падежът е на 11 февруари 2036 г. Спредът спрямо аналогичните германски федерални облигации е 134 базисни точки. Подадените поръчки на аукциона са за 275,5 млн. евро при коефициент на покритие 1,31.

Доходността по дълга продължава да расте. За сравнение, при сходна емисия през февруари държавата постигна доходност от 3,84%, а в началото на април тя беше 4,18%.

Съгласно Закона за публичните финанси, при действието на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов дълг само за рефинансиране на съществуващи задължения. С последния аукцион финансовото министерство изчерпва тази възможност до приемането на редовен бюджет за годината.

