FT: Зеленский обмисля смяната на Сърски, за да излезе от кризата

Президентът на Украйна Владимир Зеленский обмисля възможността да освободи главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сърски като част от усилията си да овладее политическата криза, съобщава Financial Times.
Според изданието Сърски се е превърнал в „изкупителна жертва“ на протестите, избухнали след уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров.
Източник от украинската президентска администрация е заявил пред Financial Times, че през този уикенд Зеленски е свикал военното ръководство, за да изслуша оценките му за ситуацията на фронта и да разговаря с потенциални кандидати за поста главнокомандващ. Според същия източник украинският президент е готов да освободи Сърски, ако намери подходящ наследник, който да гарантира безпроблемно предаване на командването и запазване на стабилната отбрана по фронтовата линия
Кирил Пламенов
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Съвет към мъжете:
- Ако попаднете на остров, населен само с жени и поискат да ви убият - поискайте си едно предсмъртно желание. Да ви убие най-грозната. Така ще доживеете до дълбоки старини.
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.