  
FT: Зеленский обмисля смяната на Сърски, за да излезе от кризата

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19.07.2026 10:07

FT: Зеленский обмисля смяната на Сърски, за да излезе от кризата

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Президентът на Украйна Владимир Зеленский обмисля възможността да освободи главнокомандващия на Въоръжените сили на Украйна Олександър Сърски като част от усилията си да овладее политическата криза, съобщава Financial Times.


Според изданието Сърски се е превърнал в „изкупителна жертва“ на протестите, избухнали след уволнението на министъра на отбраната Михайло Федоров.


Източник от украинската президентска администрация е заявил пред Financial Times, че през този уикенд Зеленски е свикал военното ръководство, за да изслуша оценките му за ситуацията на фронта и да разговаря с потенциални кандидати за поста главнокомандващ. Според същия източник украинският президент е готов да освободи Сърски, ако намери подходящ наследник, който да гарантира безпроблемно предаване на командването и запазване на стабилната отбрана по фронтовата линия


Кирил Пламенов


 


 


 



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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки