Верижен сблъсък между три мотора във Варна, 2-ма са в реанимация, един - в неврохиругия

Трима мотористи са пострадали тежко при инцидент във Варна, съобщиха от Областната дирекция на полицията в града.
Сигналът за тежко пътнотранспортно произшествие е подаден снощи, около 22:15 ч. По първоначални данни тримата са се движели от бул. „Сливница“ в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях е задействал рязко спирачната система. Последвал е верижен сблъсък между трите мотора, при който части от тях са се разпръснали по пътното платно.
По случайност в района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип.
В болница са настанени тримата мотористи. По първоначални данни и тримата са в тежко състояние, съобщават още от полицията. За БТА от болницата „Св. Анна“ във Варна съобщиха, че в реанимацията са настанени жена на 34 години и мъж на 25 години. Друг мъж – на 26 години, е в неврохиругията на болницата.
От полицията във Варна казаха, че най-тежко е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация, без промяна в състоянието, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб. Състоянието на мъжа в реанимацията се подобрява, контактен е, с контузия на белите дробове. Настаненият в неврохирургията е в съзнание, контактен е, с травми на главата и гръдния кош.
Снимка: Виждам те - КАТ Варна
Кирил Пламенов
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бТВ Синема 19 юли 21:00ч.
Режисьор: Робърт Лоренц
В ролите: Лиъм Нийсън
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!
Сякаш служебните дела са поели властта над живота ви днес. Разбира се, важно е да свършите всичко и то по най-добрия възможен начин, както само вие можете, но не забравяйте и другите области на живота. А те могат да са много, много вълнуващи. Не се страхувайте да се срещнете с вътрешната си същност, това може само да ви направи по-силни и по-цялостни.