Верижен сблъсък между три мотора във Варна, 2-ма са в реанимация, един - в неврохиругия

Трима мотористи са пострадали тежко при инцидент във Варна, съобщиха от Областната дирекция на полицията в града.

Сигналът за тежко пътнотранспортно произшествие е подаден снощи, около 22:15 ч. По първоначални данни тримата са се движели от бул. „Сливница“ в посока сградата на РЗИ, когато първият от тях е задействал рязко спирачната система. Последвал е верижен сблъсък между трите мотора, при който части от тях са се разпръснали по пътното платно.

По случайност в района е преминавал екип на Центъра за спешна медицинска помощ, който незабавно е оказал първа помощ на пострадалите. Малко след това на място е пристигнал и полицейски екип.

В болница са настанени тримата мотористи. По първоначални данни и тримата са в тежко състояние, съобщават още от полицията. За БТА от болницата „Св. Анна“ във Варна съобщиха, че в реанимацията са настанени жена на 34 години и мъж на 25 години. Друг мъж – на 26 години, е в неврохиругията на болницата.

От полицията във Варна казаха, че най-тежко е състоянието на жената, която е в кома, на апаратна вентилация, без промяна в състоянието, с тежка черепно-мозъчна травма и травма на шийния отдел на гръбначния стълб. Състоянието на мъжа в реанимацията се подобрява, контактен е, с контузия на белите дробове. Настаненият в неврохирургията е в съзнание, контактен е, с травми на главата и гръдния кош.

Снимка: Виждам те - КАТ Варна

Кирил Пламенов