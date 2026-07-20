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19.07.2026 10:07

Гонзо на прием при Тръмп с Инфантино

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 Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов присъства на официалния прием на ФИФА, организиран в Trump Tower в Ню Йорк в навечерието на финала на Световното първенство по футбол.


 На събитието присъстваха президентът на ФИФА Джани Инфантино, президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп, както и президентите и ръководителите на националните футболни федерации от цял свят.


 В рамките на официалния прием Георги Иванов проведе разговори с президента на ФИФА Джани Инфантино и с представители на редица национални футболни федерации. По време на срещите бяха обсъдени актуални теми, свързани с развитието на световния футбол, международното сътрудничество и бъдещите инициативи в рамките на футболната общност.


 Събитието бе част от официалната програма на ФИФА преди кулминацията на Мондиал 2026 и събра на едно място представители на световното футболно семейство в навечерието на най-очаквания мач от първенството.


Кирил Пламенов


  



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