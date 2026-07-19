Брат на кмет спечели джакпот от 1,82 млрд. долара

Американецът, спечелил историческия джакпот от 1,82 милиарда долара в лотарията Powerball на Бъдни вечер през 2025 г., вече не е анонимен. Оказва се, че това е Трейси Хартуик, по-малкият брат на кмета на град Норт Литъл Рок, щата Арканзас – Тери Хартуик, който по-рано тази година беше разследван по сигнал за непристойно поведение, съобщава nypost.com

Според Arkansas Democrat-Gazette, Трейси Хартуик е заявил официално печалбата – втората по големина в историята на Powerball. Печелившият билет на стойност 30 долара е бил закупен на 24 декември 2025 г. от бензиностанция и магазин Murphy USA в град Кабот, Арканзас.

Хартуик е играл с опцията Power Play, като е купил 10 комбинации. Още първата му комбинация съвпада с печелившите числа 4, 25, 31, 52, 59 и Powerball 19.

Когато получава наградата на 5 януари 2026 г., той избира еднократно парично изплащане вместо годишни вноски. Така получава 834,9 милиона долара преди удръжките.

След приспадането на данъците Трейси Хартуик запазва 565 милиона долара, а около 219 милиона долара отиват към американската данъчна служба (IRS) и Данъчната администрация на Арканзас.

Самоличността му остава в тайна шест месеца, тъй като законът в Арканзас позволява подобна защита. В неговия случай обаче анонимността е ограничена до половин година, защото е брат на действащ изборен представител. За останалите победители, които нямат роднинска връзка с публични длъжностни лица, законът допуска самоличността им да остане поверителна до три години.

Другият брат на Трейси – Тимъти Хартуик, е получил 3% от оставащата сума, а останалата част е била разпределена между трети човек, чието име не се разкрива.

Разследвания около кмета

Тери Хартуик е кмет на Норт Литъл Рок за трети мандат. По-рано тази година той беше разследван по обвинения, че е докосвал непристойно две непълнолетни момичета след коледен концерт на училищен хор.

До повдигане на обвинения обаче не се стига. Специалният прокурор на Арканзас Роби Джоунс заключава, че няма доказателства контактът да е бил с цел сексуално удовлетворение – елемент, необходим за повдигане на обвинение по закона.

Това не е първият случай, в който името на кмета попада в центъра на обществено внимание. По време на първия си мандат той е бил разследван за приемане на безплатни почивки, пътувания до финалите на World Series и Orange Bowl, както и за плащания от фирми, работещи по общински договори.

Местни медии припомнят и скандал от 1986 г., когато Хартуик имал извънбрачна връзка с мажоретка от Университета на Арканзас, която била с 16 години по-млада от него. Според публикации тогава той е направил телефонни разговори за около 800 долара, платени с общински средства. По-късно двамата сключват брак, имат дете и впоследствие се развеждат.

От кметството отказват коментар относно спечеления от брат му рекорден джакпот.