Помощникът на Тухел едва сдържа сълзите си след бронза на Англия: Играхме със счупени сърца

Помощник-треньорът на Англия Антъни Бари не успя да скрие емоциите си след драматичния край на участието на „трите лъва“ на Световното първенство. Макар тимът да победи Франция с впечатляващото 6:4 в мача за третото място, болката от пропуснатия финал все още тежи на отбора.

Англия изнесе блестящо първо полувреме срещу Франция в Маями и до почивката поведе с категоричното 4:0. Букайо Сака се разписа два пъти, а Деклан Райс и Езри Конса също намериха мрежата.

Въпреки убедителния аванс бронзовите медали не успяха да заличат разочарованието след драматичната загуба от Аржентина на полуфинала.

В интервю на почивката пред BBC Sport видимо развълнуваният Бари призна колко тежко е преживял тимът отпадането.

„Трябва да бъда честен – има толкова много разочарование. Малко съм емоционален и трудно намирам думи, за да опиша колко се гордея с тези футболисти.

Играхме този мач със счупени сърца. Единадесет момчета със счупени сърца.

През последните няколко дни ги виждах в хотела – всички бяха със счупени сърца.

Въпреки това успяха да покажат такова представяне, водени единствено от гордостта да играят за Англия и от духа, който изградихме през последните седем седмици.

Циниците ще кажат, че е твърде късно, но срещу нас е световна класа и аз съм изключително горд с момчетата.

Остават още 45 минути. Мачът не е приключил. Всичко може да се случи.

Но се гордея с отбора и се надявам хората у дома също да се гордеят с него“, заяви Бари.

Думите му се оказаха пророчески. След почивката Франция се върна в двубоя и само за 21 минути намали изоставането си до едно попадение.

Килиан Мбапе даде началото на обратния щурм още в 48-ата минута, след което Брадли Баркола също се разписа. Малко преди паузата за освежаване през второто полувреме Мбапе вкара втория си гол в мача и третия за Франция, превръщайки последните минути в истинска драма.

С това попадение звездата на Франция достигна 22 гола на световни първенства и стана едноличен рекордьор в историята на турнира. На Мондиал 2026 той вече има 10 попадения и е фаворит за „Златната обувка“, като единственият, който можеше да го настигне, беше Лионел Меси с осем гола преди финала.

В 87-ата минута Букайо Сака оформи своя хеттрик от дузпа, отсъдена след нарушение срещу Джед Спенс.

Франция все пак върна още един гол чрез Усман Дембеле в добавеното време за 5:4, но в последните секунди Джуд Белингам сложи точка на спектакъла с великолепен самостоятелен пробив и оформи крайното 6:4.

Попадението беше седмо за Белингам на Мондиал 2026 – рекордно постижение за английски национал в рамките на едно световно първенство.

С третото си място Англия записва най-доброто си представяне на световно първенство след триумфа през 1966 година.

Кирил Пламенов