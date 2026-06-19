ГДБОП разби схема за производство на 3D принтирани оръжия в Бургас

Производител на 3D принтирани оръжия е арестуван от служители на ГДБОП при специализирана операция, проведена в Бургас на 18 юни.
В хода на действията по разследването - претърсване и изземване - на частен адрес са открити различни веществени доказателства: 3D принтери, материали и консумативи за тях - ролки с полимери, сушилня за готови изделия и други, както и електронни устройства и компютърни конфигурации, съдържащи файлове с чертежи на различни модели за огнестрелни оръжия и боеприпаси, съобщиха от ГДБОП.
Събраните материали са докладвани на прокуратурата. Подобна специализирана операция е реализирана за първи път у нас. Тя е в синхрон с все по-заострената бдителност на полицейските служители в световен мащаб към алтернативните методи за нарушаване правилата за производство на опасни и неразрешени стоки каквито са „оръжията-призраци“, както и към безпрепятственото им разпространение в интернет.
По отношение на производството на оръжия в домашни условия на международно ниво се обмислят законодателни мерки и технически контрол, предвид възможността да бъдат използвани от недобросъвестни лица и от такива без практически умения за зловредна и незаконна дейност.
Ресорните отдели на ГДБОП продължават работа по разкриване на цялостната престъпна схема и по превенцията на този вид незаконна дейност на територията на страната.
Кирил Пламенов
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