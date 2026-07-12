14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия, похитителят й е видян сам

14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече.
Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност.
Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов.
Боян Доцев, доброволец: "Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща."
Източник: БНТ
19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.
Толерира се използването на кирилица.
Няма коментари към тази новина !
14-ти ден продължава издирването ...
бТВ Синема 12 юли 21:00ч.
Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд
- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?
– Никаква, след 30 секунди всичко е готово.
Прецизността Ви ще бъде най-силното Ви предимство в