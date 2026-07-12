  
14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия, похитителят й е видян сам

Свързани новини

13.07.2026 14:47

14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия, похитителят й е видян сам

Видян 130 пъти | Коментари 0
Гласували 1 рейтинг: 5.0000
много слаба слаба добра много добра страхотна

14-ти ден продължава издирването 11-годишната Наталия от село Константиново и нейния пастрок, който я отвлече.


Доброволци, участващи в акцията сигнализират, че снощи мъжът е бил забелязан в района варненското село Величково. Асен Симеонов познава района и може да изминава много километри в пресечена и горска местност.


Местни жители твърдят, че от няколко дни в селото са зачестили кражбите и са убедени, че те са дело именно на издирвания Симеонов.


    Боян Доцев, доброволец: "Предната вечер го гонихме във Величково също, като е минал покрай наш доброволец, разпознат е напълно - по начин, по който си служи с фенерчето, по начина, по който бяга, прийомите, с които си служи са идентични. Детето обаче не е с него от няколко дни. Наталия е скрита някъде, не се знае в какво състояние. Може да е в местен водопад, пещера, изоставена къща."


Източник: БНТ


 



Етикети
, , , ,
Добави в:

Facebook facebook.com

19min.media си запазва правото да изтрива коментари, които не спазват добрия тон.

Толерира се използването на кирилица.

Няма коментари към тази новина !

RSS

Най-нови

реклама

към тв програма тв програма

бТВ Синема 12 юли 21:00ч.

Перфектната буря 2000 г. ‧ Приключенски филм/Трилър ‧ 2 ч 10 мин

Режисьор: Волфганг Петерсен
В ролите: Даян Лейн Кристина Котър Уилям Фиктнър David 'Sully' Sullivan Джордж Клуни Капитан Били Тайн Марк Уолбърг Боби Шатфорд

виц на деня

- Каква е разликата между мъжа и микровълновата печка?

  Никаква, след 30 секунди всичко е готово.

                 

към хороскоп хороскоп

дева

Прецизността Ви ще бъде най-силното Ви предимство в работата

Прецизността Ви ще бъде най-силното Ви предимство в

Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки