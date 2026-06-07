Яхтено задръстване заради F1 в Монако с над 500 лодки: ФОТО НА ДЕНЯ

Над 500 яхти предизвикаха задръстване в Монако и около него. Княжеството с територия само 2 кв.м и неголяма акватория - втората най-малка държава в света след Ватикана, успя да приеме едва 106 лодки на милиардери и мултимилионери в своя прочут Порт Еркюл и прилежащите му води.

Други 286 кръжаха в околността с неизвестно каква видимост към причината за задръстването: легендарният кръг от Формула 1, който вместо през май в неделята след филмовия фестивал в Кан, се провежда през юни.

Останалите над 100 яхти бръмчат в трескаво очакване да им се отвори поне някакво местенце, което никак не е вероятно, но надеждата умира последна. Най-вероятно те ще се задоволят с шампанско за утеха на някое от другите прочути пристанища на Ривиерата - те са по 2-3 за всеки неин планетарно популярен курорт.

Пламен Веселинов