  
13.06.2026 17:06

Яхтено задръстване заради F1 в Монако с над 500 лодки: ФОТО НА ДЕНЯ

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Над 500 яхти предизвикаха задръстване в Монако и около него. Княжеството с територия само 2 кв.м и неголяма акватория - втората най-малка държава в света след Ватикана, успя да приеме едва 106 лодки на милиардери и мултимилионери в своя прочут Порт Еркюл и прилежащите му води.


Други 286 кръжаха в околността с неизвестно каква видимост към причината за задръстването: легендарният кръг от Формула 1, който вместо през май в неделята след филмовия фестивал в Кан, се провежда през юни. 


Останалите над 100 яхти бръмчат в трескаво очакване да им се отвори поне някакво местенце, което никак не е вероятно, но надеждата умира последна. Най-вероятно те ще се задоволят с шампанско за утеха на някое от другите прочути пристанища на Ривиерата - те са по 2-3 за всеки неин планетарно популярен курорт.


 


Пламен Веселинов 


 



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- Здравейте група! Пия билката шафран, но не знам за какво помага


 

Коментар:


 

- И аз пия ракия - без да знам за какво помага...от 36 години, най-редовно без да пропускам вечер...

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Приятели: slava.bg | София медиа | Винетки