Избраха проф. д-р Елиза Стефанова за ректор на СУ

Проф. д-р Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който да довърши мандата на проф. д-р Георги Вълчев до ноември 2027 г. Тя е първата жена, която поема ръководството на висшето училище.

Четиримата кандидати за ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли 2026 г. до ноември 2027 г., който наследяват след избора на проф. д-р Георги Вълчев за министър на образованието и науката. До балотаж достигнаха проф. д-р Георги Райновски и проф. Стефанова.

Проф. д-р Елиза Стефанова е дългогодишен преподавател и учен във Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Академичната ѝ кариера в университета започва през 1999 година, като последователно заема длъжностите асистент, главен асистент, доцент и професор, за каквато е избрана през 2020 година. Магистър и доктор е по информатика от Софийския университет.

В периода 2015 - 2023 година проф. Стефанова е заместник-ректор на Софийския университет с ресор информационни дейности, академичен състав и администрация. От 2023 година е председател на Националната агенция за оценяване и акредитация, след като е избрана на поста от Министерския съвет.

Тя е и дългогодишен експерт към Министерството на образованието и науката при разработването на учебните програми по компютърно моделиране и информационни технологии. Повече от две десетилетия е член на националната комисия на олимпиадата по информационни технологии и участва в организацията на национални ученически състезания в тази област.

Кирил Пламенов