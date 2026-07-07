Ако Емрах кихне, пак става новина: Тони Стораро

Изпълнителят Тони Стораро коментира случая със сина му Емрах Стораро, при който бе хванат да шофира в пешеходна зона на Созопол. "Първата ми реакция беше да се запитам какво точно очакват от мен – публично да се скарам на сина си ли? Но след като вече съм потърсен, искам да кажа няколко думи.

"Преди всичко – когато човек сгреши, трябва да понесе последствията. Емрах не се е опитал да се оправдава. Признал е още преди проверката на полицията, че е бил зад волана, ще му бъде съставен акт и ще си понесе санкцията. Така трябва да бъде", пише Стораро.

По думите му на мястото не е имало забранителен знак или преграда, но това не оправдава случилото се и не отменя отговорността. Той допълва, че законът трябва да се спазва от всички.

"Като баща никога не съм твърдял, че синът ми е безгрешен. Напротив – когато е допускал грешки, винаги сме говорили за тях вкъщи. Неведнъж съм коментирал по-темпераментния му характер и в интервюта, които съм давал по съвсем други поводи, защото винаги разговорът стига и до него. Емрах е приемал последствията от постъпките си, а аз винаги съм заставал зад това той да поеме своята отговорност. Така съм възпитавал децата си и вярвам, че това е правилният път", пише Стораро.

"Разговорно казано – ако Емрах кихне, пак става новина. Ако допусне грешка, тя вече не е просто негова, а се превръща в тема за националните телевизии и повод да търсят мен за коментар. Повече от 35 години градя името си с труд, музика и уважение към публиката. Затова ми е тежко, когато при подобни ситуации неизменно се казва: „малкият син на Тони Стораро“, а от мен се очаква да давам обяснения за действията на един пълнолетен човек", допълва изпълнителят.

Стораро пише още, че не иска специално отношение и не иска някой да оправдава Емрах или да бъде освободен от отговорност.

"Искам само едно – еднакъв аршин за всички. Защото съм убеден, че ако същата ситуация беше свързана с Иван, Стефан или Георги – с човек, който не носи известна фамилия, тя едва ли щеше да бъде водеща тема в националните новини, а още по-малко някой щеше да търси родителите му за коментар. Всеки трябва да носи отговорност за собствените си действия. Но нека всички бъдат третирани по един и същи начин – независимо от това каква фамилия носят.", пише той.

Припомняме, че певецът Емрах Стораро призна, че именно той е управлявал луксозния автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол. Това се случва, след като полицията го призова да даде обяснения по случая, а срещу водача предстои да бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Към момента продължава събирането на видеозаписи от камери в района и разпитът на свидетели. На водача на автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

„Всеки ден се случват най-лошите работи в нашата държава. Отвличат се хора, убиват се, карат с безумна скорост, блъскат се и така нататък. И к'во се случва – Емрах е на първа страница, защото е минал на пешеходна зона. И то минах, защото видях, че друга кола мина преди мен и помислих, че е нормален път. Това нормално ли е според вас? Аз да съм на първа страница, след като се случват най-лошите работи в държавата, които си представяте“, казва певецът.

Кирил Пламенов