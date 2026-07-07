Ресорната комисия пусна проектобюджета на ДОО за 2026 година на първо четене

Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание прие на първо четене проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г.

Бюджетът на ДОО беше подкрепен с 14 гласа „за“, девет „против“ и без въздържали се, предаде Дарик.

Законопроектът беше представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на Националния осигурителен институт Весела Караиванова. По думите на Ефремова проектът е изготвен така, че най-уязвимите групи да не понесат тежестта на настоящата финансова ситуация, а предвидените мерки ще повишат покупателната способност на пенсионерите и ще гарантират по-високи осигурителни права.

Проектът предвижда средната пенсия през 2026 г. да достигне 543,46 евро, а всички пенсии, отпуснати до края на 2025 г., да бъдат осъвременени от 1 юли по т.нар. швейцарско правило със 7,8%. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще се увеличи от 322,37 евро на 347,51 евро, а максималната ще остане 1738,40 евро.

За изплащане на пенсии и добавки през следващата година са предвидени 13,503 млрд. евро, което е с 1,179 млрд. евро повече спрямо 2025 г.

От 1 август се предлага минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица да стане 620,20 евро, а максималният осигурителен доход да се увеличи до 2300 евро. Предвижда се още държавните служители и служителите по Закона за съдебната власт да започнат да плащат лични осигурителни вноски, като от август съотношението между работодател и служител ще бъде 80:20, а от началото на 2027 г. – 60:40.

По време на дебатите бяха изразени различни позиции. Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че фискалната политика не трябва да бъде за сметка на най-уязвимите групи, а работодателските организации се обявиха срещу увеличаването на максималния осигурителен доход и минималните осигурителни прагове. От КНСБ, напротив, подкрепиха предложените промени като мярка срещу сивата икономика.

След приемането на бюджета на ДОО комисията продължи работата си с обсъждането на проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година.

Кирил Пламенов