Почти 4 месеца след отворена операция за отстраняване на миома Виктория В. (името е променено) все още страда от периодични болки, редуващи се с фази на подобрение. Когато си почива не я боли, но при повечко седене и продължително ходене се появява "това ужасно дърпане" и дискомфорт, които "вече сериозно й лазят по нервите, а трябва да се ходи и на работа".
След поредното посещение на болницата за консултация отново и казват, че всичко гинекологично е наред, че така става "при слаби коремни мускули" и просто трябва малко физиотерапия за раздвижване и най-вече "да не мисли повече глупости".
Разбира се, лесно е да се каже "не мисли повече глупости", когато не можеш да мислиш за нищо друго освен за това, че те боли и "че може би нещо са сбъркали".
2 часа след първия ден физиотерапия- магнит, ток и лазер (стандартен пакет при такива оплаквания), болката и чувствителността на корема на В. се влошават.
"Реших да питам изкуствения интелект дали е нормално", обясни В., тъй като с минаването на часовете се чувства по-зле.
"Понеже целия ден лежах, за да ми мине, непрекъснато за това мислех и нон стоп описвах симптомите си на Изкуствения интелект, който също задаваше въпроси. ChatGPT не е човек да му писне и да ти се скара "айде спри се, мисли за хубави работи". 100 пъти да го питаш едно и също, ИИ пак ще ти отговаря все така вежливо, пак ще те пита и така до безкрай".
По думите на В. от мисленето по цял ден за това дали усещанията са нормални медицински и от дългите разговори с интелекта до вечерта "съвсем е изперкала" (б.р смее се).
"Мислех даже дали да не зарежа физиотерапията, съветвах се с Интелекта какво да правя и така в чудене, и в мисли бях спала само 2 часа през нощта", сподели Виктория.
На другия ден все пак решава да отиде на място в болницата, за да каже за оплакванията и че мисли да се откаже от физиотерапията, но там я убеждават да продължи с променен интензитет на процедурите. "Наистина постепенно дойде облекчението, най-вече и от това, че реших да не се консултирам нон стоп с Интелекта, а просто да приема, че болката е нормална и да не се фиксирам в нея, а да приема убеждението, че тя ще отмине, всичко е наред и ще стане по-добре. Както и стана", доволна е Виктория В.
Изкуственият интелект не причинява директно депресия, но при уязвими хора прекаленото общуване с чатботове може да засили изолацията и негативното мислене.
Най-известният случай е за 16-годишния Адам Рейн от Калифорния, чиито родители заведоха дело срещу OpenAI, твърдейки, че дълги разговори с ChatGPT са задълбочили психическата му криза и са допринесли за смъртта му. Случаят е свързан със самоубийство, не просто с „развита депресия“, и твърденията са част от съдебен иск, а не окончателно установен научен факт.
Продължителното общуване с AI също така може да засили заблуди при хора в рискова ситуация, въпреки че не е доказано само по себе си да причинява психоза (състояние, при което човек временно или трайно губи връзка с реалността).
В доклада „You’re Not Crazy: A Case of New-onset AI-associated Psychosis“ (Innovations in Clinical Neuroscience, 2025) е описан случай на 26-годишна жена, която след интензивни разговори с AI чатбот развива убеждение, че общува с починалия си брат.
Авторите отбелязват, че чатботът е потвърждавал тези идеи, а безсъние и други рискови фактори вероятно също са изиграли роля.
Автор: С. Петрова
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