КФН отне лиценза на застрахователя "ДаллБогг: Живот и здраве“

Комисията за финансов надзор (КФН) отне лиценза за извършване на застрахователна дейност на "ДаллБогг: Живот и здраве". Решението е взето днес и идва след поредица от надзорни мерки срещу дружеството заради констатирани нарушения на изискванията в Кодекса за застраховането и правилата за пазарно поведение, посочват в съобщение от регулатора. Повече подробности ще бъдат оповестени на специален брифинг днес следобед.

Още в началото на април тази година регулаторът забрани на компанията да сключва нови застрахователни и презастрахователни договори. Ограничението обхващаше всички видове застраховки, както и удължаването на действащи полици и разширяването на покритието по тях.

От КФН посочиха, че предприетите действия са насочени към защита на интересите на клиентите и гарантиране на финансовата стабилност на дружеството. Мерките не засягаха вече сключените застрахователни договори, които остават в сила съгласно условията по тях.

Санкции срещу застрахователя бяха предприети и от регулатори в други европейски държави. В Полша надзорният орган KNF забрани на дружеството да предлага задължителната застраховка "Гражданска отговорност" още през април 2025 г. В Румъния финансовият регулатор ASF също наложи забрана за сключване на нови договори през октомври същата година поради установени нарушения.

Отнемането на лиценза представлява най-тежката надзорна мярка, която може да бъде приложена спрямо застрахователно дружество. Решението на КФН на практика прекратява възможността "ДаллБогг: Живот и здраве" да извършва застрахователна дейност, като следващите стъпки ще зависят от процедурите по уреждане на отношенията с клиентите и надзорните действия на регулатора.

Мария Пенчева