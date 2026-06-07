40 години, след като на откриването на ...

Кмет беше застрелян в Мексико, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Убийството е било извършено преди два дни в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели "Халиско – Ново поколение" и "Синалоа" се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.

Хоел Браво е бил кмет на Сан Мигел Аматитлон – град с близо 7000 жители. Близо 100 кмета бяха убити в Мексико от 2006-а – годината, в която в страната избухна насилието, свързано с наркотици, отбелязва АФП.

Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахака е бил застрелян миналия месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико миналата година.

Освен това, покушението е извършено в момент, когато страната е съдомакин на Световното първенство по футбол, отбелязва ДПА.

Това отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в Мексико, където близо 400 хиляди души бяха убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г.

Мария Пенчева