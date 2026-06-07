Кмет беше застрелян в Мексико, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.
Убийството е било извършено преди два дни в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели "Халиско – Ново поколение" и "Синалоа" се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.
Хоел Браво е бил кмет на Сан Мигел Аматитлон – град с близо 7000 жители. Близо 100 кмета бяха убити в Мексико от 2006-а – годината, в която в страната избухна насилието, свързано с наркотици, отбелязва АФП.
Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахака е бил застрелян миналия месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико миналата година.
Освен това, покушението е извършено в момент, когато страната е съдомакин на Световното първенство по футбол, отбелязва ДПА.
Това отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в Мексико, където близо 400 хиляди души бяха убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г.
Мария Пенчева
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бТВ Синема 07 юни 21:00ч.
Режисьор: Рон Хауърд
В ролите: Килиън Мърфи Матю Джой Том Холанд Томъс Никерсон
Тя го вижда да си стяга куфарите и пита:
- Какво значи това?
Той:
- В Южните морета има един остров, където мъжът като прави секс с жена, му дават 25 евро.
Тя:
- Ха, тогава и аз ще дойда, да те видя как ще изкараш с 25 евро на месец!