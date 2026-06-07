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15.06.2026 11:50

Кмет беше застрелян в Мексико

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Кмет беше застрелян в Мексико, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.


Убийството е било извършено преди два дни в район в южния щат Оахака, където могъщите наркокартели "Халиско – Ново поколение" и "Синалоа" се борят за контрол върху каналите за трафик на дрога.


Хоел Браво е бил кмет на Сан Мигел Аматитлон – град с близо 7000 жители. Близо 100 кмета бяха убити в Мексико от 2006-а – годината, в която в страната избухна насилието, свързано с наркотици, отбелязва АФП.


Ройтерс посочва, че друг кмет в щата Оахака е бил застрелян миналия месец. Най-малко 60 политици, включително депутати, са били убити в Мексико миналата година.


Освен това, покушението е извършено в момент, когато страната е съдомакин на Световното първенство по футбол, отбелязва ДПА.


Това отново привлече вниманието към проблемите със сигурността в Мексико, където близо 400 хиляди души бяха убити от началото на военната операция срещу наркокартелите през декември 2006 г. 


Мария Пенчева



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