Кметът на Варна подписа първите заповеди за събаряне на къщи в Баба Алино

Току-що подписах първата от поне десет (вероятно ще бъдат 12) заповеди за събаряне на постройки в местността Баба Алино, съобщи на брифинг пред журналисти кметът на Варна Благомир Коцев.

Той разясни, че става въпрос за многофамилни къщи – с по четири апартамента във всяка къща.

По думите му тези заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок. “Така че ние не можем да кажем, че багерите ще влязат утре. Собственикът е фирмата на г-н Невзоров, която се казва „Форест клуб“. Всички постройки принадлежат на таи фирма – там няма други собственици живущи, така че не можем в момента да говорим за притеснение за хора, които може да бъдат засегнати по някакъв начин“, разясни кметът на Варна. припомняме, че корпорация „КУБ“ излезе с официална позиция след множеството въпросителни по казуса за „незаконния град” в местността „Баба Алино”:

КУБ:Всичките ни документи са от кмета Коцев, платихме му и 2 улици

Той обяви, че никой не живее в къщите, които ще бъдат съборени. „Това са постройките, които са изградени на база на тези четири търпимости, които ние смятаме, че са фалшифицирани, защото отговарят на обекти, които са на съвсем друго място. Смятам, че тези заповеди ще издържат в съда“, коментира още Коцев.

Коцев каза, че всяка седмица ще бъдат издавани поетапно по около дузина такива заповеди, докато стигнем до последната незаконна постройка.

Благомир Коцев отказа да коментира думите на Олег Невзоров, че е бил напълно уведомен за всичко, наричайки го „инвеститор, който строи незаконно“. „Всеки може да твърди всичко, но фактите говорят най-ясно“, допълни той.

Кметът на Варна потвърди, че работят във взаимодействие с ДНСК. „В съответния обект има инфраструктура (трафопостове, ВиК мрежа, електропреносна мрежа, свървани незаконно), която е изцяло в компетенцията на ДНСК. Призовавам Община Варна, заедно с ДНСК, да работят ръка за ръка, за да премахнат незаконните съоръжения, които са в тяхната компетенция“, твърди той.

Наталия Каменова