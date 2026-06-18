  
Кметът на Варна са самоуличи за издаване на разрешителни на КУБ в опит да се оправдае

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18.06.2026 14:44

Кметът на Варна са самоуличи за издаване на разрешителни на КУБ в опит да се оправдае

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Изумително нефелна, глупава и нагла реакция на Община Варна на разпространеното от КУБ съобщение до медиите, в което се твърди, че всички  документи в „Баба Алино“ са издадени по времето на Коцев и всичко е ставало с негово знание.


На всичкото отгоре този текст, съчиняван два дни с тежки мозъчни напъни, е пълен с лъжи – и то от пресцентъра на Коцев.


Всъщност не се учудвам.


Първо. 


В този текст няма и думичка за двете улици във Варна, които КУБ са ремонтирали за своя сметка и в резултат на договорки с Общината. 


Явно искат да заметат темата, защото ги уличава. Но няма как да отрекат съвместната си работа с КУБ по тях, защото има доказателства на много места в мрежата.


Второ. 


Говорят за 7 удостоверения за търпимост за 25 постройки, издадени по времето на ГЕРБ от районния архитект на „Приморски“, като по този начин отново прехвърлят цялата вина върху предишното управление.


Невярно!  


Удостоверенията са 3 за 21 постройки. И дори и да приемем, че удостоверенията са действителни, администрацията на Коцев можеше да ги обяви за нищожни и незаконното строителство изобщо да не започва. Но Коцев е създал всички условия то да се разгърне в пълната си мощ – това е ясно и на феновете му вече.


Трето. В съобщението пише, че удостоверенията били с невярно съдържание – демек издадени са реални, но съдържанието в тях е манипулирано...


Категорично невярно! Районна прокуратура Варна го е формулирала точно: НЕИСТИНСКИ ДОКУМЕНТИ! Тоест – фалшифицирани от някого извън администрацията.


УМОРИХ СЕ ДА ПОВТАРЯМ, ЧЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И НЕИСТИНСКИ ДОКУМЕНТ Е ОГРОМНА!


И четвърто.


Общината потвърждава, че има легитимни документи, издадени от нея на Корпорация КУБ за други обекти.


Което пък категорично изобличава лъжите на Коцев и компания, че не са се познавали с никого от КУБ.


Ало, Община Варна!


Като обвинявате някого, че заблуждава, защо на свой ред си служите с лъжи и заблуждения?!


Той Невзоров може и да заблуждава, ама вие сте институция все пак!


А  лъжете повече и от украинската мафия.


Сетили се те, милите общинари, дето все някой друг им е оцапал гащите, да предупреждават гражданите.                               



      Наталия Господинова           




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