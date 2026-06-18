Кметът на Варна са самоуличи за издаване на разрешителни на КУБ в опит да се оправдае

Изумително нефелна, глупава и нагла реакция на Община Варна на разпространеното от КУБ съобщение до медиите, в което се твърди, че всички документи в „Баба Алино“ са издадени по времето на Коцев и всичко е ставало с негово знание.

На всичкото отгоре този текст, съчиняван два дни с тежки мозъчни напъни, е пълен с лъжи – и то от пресцентъра на Коцев.

Всъщност не се учудвам.

Първо.

В този текст няма и думичка за двете улици във Варна, които КУБ са ремонтирали за своя сметка и в резултат на договорки с Общината.

Явно искат да заметат темата, защото ги уличава. Но няма как да отрекат съвместната си работа с КУБ по тях, защото има доказателства на много места в мрежата.

Второ.

Говорят за 7 удостоверения за търпимост за 25 постройки, издадени по времето на ГЕРБ от районния архитект на „Приморски“, като по този начин отново прехвърлят цялата вина върху предишното управление.

Невярно!

Удостоверенията са 3 за 21 постройки. И дори и да приемем, че удостоверенията са действителни, администрацията на Коцев можеше да ги обяви за нищожни и незаконното строителство изобщо да не започва. Но Коцев е създал всички условия то да се разгърне в пълната си мощ – това е ясно и на феновете му вече.

Трето. В съобщението пише, че удостоверенията били с невярно съдържание – демек издадени са реални, но съдържанието в тях е манипулирано...

Категорично невярно! Районна прокуратура Варна го е формулирала точно: НЕИСТИНСКИ ДОКУМЕНТИ! Тоест – фалшифицирани от някого извън администрацията.

УМОРИХ СЕ ДА ПОВТАРЯМ, ЧЕ РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ И НЕИСТИНСКИ ДОКУМЕНТ Е ОГРОМНА!

И четвърто.

Общината потвърждава, че има легитимни документи, издадени от нея на Корпорация КУБ за други обекти.

Което пък категорично изобличава лъжите на Коцев и компания, че не са се познавали с никого от КУБ.

Ало, Община Варна!

Като обвинявате някого, че заблуждава, защо на свой ред си служите с лъжи и заблуждения?!

Той Невзоров може и да заблуждава, ама вие сте институция все пак!

А лъжете повече и от украинската мафия.

Сетили се те, милите общинари, дето все някой друг им е оцапал гащите, да предупреждават гражданите.

Наталия Господинова