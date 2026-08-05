Lamborghini представи лимитиран Revuelto Miura 60° Homage – само 99 бройки в чест на легендарната Miura

Lamborghini отбеляза 60-годишнината на емблематичния модел Miura със специална серия Revuelto Miura 60° Homage, която ще бъде произведена в едва 99 екземпляра.

Италианската марка няма да възражда Miura, както направи с Countach LPI 800-4, а вместо това отдава почит на първия си суперавтомобил чрез ексклузивна версия на най-новия Revuelto.

Miura, представена през 1966 г., е автомобилът, който поставя основите на всички бъдещи суперколи на Lamborghini. Освен че се превръща в първия сериен високопроизводителен модел с централно разположен V12 двигател зад водача, тя впечатлява и с емблематичния си дизайн, създаден от легендарния дизайнер Марчело Гандини. Производството ѝ продължава до 1973 г., като са произведени общо 763 автомобила.

Девет исторически цвята

Revuelto Miura 60° Homage ще се предлага в девет цвята, вдъхновени от оригиналната Miura:

Rosso Arancio (червено)

Arancio (оранжево)

Giallo (жълто)

Verde Scandal (зелено)

Verde Metallic (металик зелено)

Blu Tahiti (синьо)

Blu Notte (тъмносиньо)

Nero Noctis (черно)

Bianco Monocerus (бяло)

Всеки автомобил разполага с контрастни детайли в златисто Oro Elios или сребристо Grigio Nimbus, специални емблеми Miura 60, гланцово черни спирачни апарати и матово черни накрайници на изпускателната система.

Интериор с препратки към оригинала

Промените продължават и в купето. Седалките са с характерната шарка "Cannelloni", вдъхновена от оригиналната Miura, и са тапицирани с висококачествена кожа, както централната конзола и панелите на вратите.

Зад седалките има специална бродерия Miura 60, а от страната на водача е поставена номерирана карбонова табелка, удостоверяваща лимитираната серия.

Без промени по задвижването

Под капака всичко остава непроменено. Специалната версия използва същото задвижване като стандартния Revuelto – 4,4-литров V8 с два турбокомпресора, комбиниран с три електромотора.

Общата мощност достига 1001 к.с., а максималният въртящ момент е 1075 Нм (793 lb-ft). Системата позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2,5 секунди, а максималната скорост достига 349 км/ч.

Само 99 автомобила

Lamborghini ще произведе само 99 броя от Revuelto Miura 60° Homage. Цената все още не е обявена, но се очаква специалната серия да струва значително повече от стандартния Revuelto, чиято базова цена започва от около 890 000 долара. Въпреки това моделът вероятно ще остане по-достъпен от оригинална Miura, която днес се продава за милиони долари на колекционерския пазар.

Източник: https://robbreport.com