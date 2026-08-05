  
Lamborghini представи лимитиран Revuelto Miura 60° Homage – само 99 бройки в чест на легендарната Miura

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08.08.2026 16:48

Lamborghini представи лимитиран Revuelto Miura 60° Homage – само 99 бройки в чест на легендарната Miura

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Lamborghini отбеляза 60-годишнината на емблематичния модел Miura със специална серия Revuelto Miura 60° Homage, която ще бъде произведена в едва 99 екземпляра.


Италианската марка няма да възражда Miura, както направи с Countach LPI 800-4, а вместо това отдава почит на първия си суперавтомобил чрез ексклузивна версия на най-новия Revuelto.


Miura, представена през 1966 г., е автомобилът, който поставя основите на всички бъдещи суперколи на Lamborghini. Освен че се превръща в първия сериен високопроизводителен модел с централно разположен V12 двигател зад водача, тя впечатлява и с емблематичния си дизайн, създаден от легендарния дизайнер Марчело Гандини. Производството ѝ продължава до 1973 г., като са произведени общо 763 автомобила.



Девет исторически цвята


Revuelto Miura 60° Homage ще се предлага в девет цвята, вдъхновени от оригиналната Miura:


Rosso Arancio (червено)


Arancio (оранжево)


Giallo (жълто)


Verde Scandal (зелено)


Verde Metallic (металик зелено)


Blu Tahiti (синьо)


Blu Notte (тъмносиньо)


Nero Noctis (черно)


Bianco Monocerus (бяло)


Всеки автомобил разполага с контрастни детайли в златисто Oro Elios или сребристо Grigio Nimbus, специални емблеми Miura 60, гланцово черни спирачни апарати и матово черни накрайници на изпускателната система.


Интериор с препратки към оригинала


Промените продължават и в купето. Седалките са с характерната шарка "Cannelloni", вдъхновена от оригиналната Miura, и са тапицирани с висококачествена кожа, както централната конзола и панелите на вратите.


Зад седалките има специална бродерия Miura 60, а от страната на водача е поставена номерирана карбонова табелка, удостоверяваща лимитираната серия.


Без промени по задвижването


Под капака всичко остава непроменено. Специалната версия използва същото задвижване като стандартния Revuelto – 4,4-литров V8 с два турбокомпресора, комбиниран с три електромотора.


Общата мощност достига 1001 к.с., а максималният въртящ момент е 1075 Нм (793 lb-ft). Системата позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2,5 секунди, а максималната скорост достига 349 км/ч.


Само 99 автомобила


Lamborghini ще произведе само 99 броя от Revuelto Miura 60° Homage. Цената все още не е обявена, но се очаква специалната серия да струва значително повече от стандартния Revuelto, чиято базова цена започва от около 890 000 долара. Въпреки това моделът вероятно ще остане по-достъпен от оригинална Miura, която днес се продава за милиони долари на колекционерския пазар.


Източник: https://robbreport.com



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